Американський Colonial Pipeline відновив роботу після кібератак

Компанія-оператор оголосила про поступове відновлення роботи американського паливопроводу Colonial Pipeline після кібератак.
Про це пише «Інтерфакс».
Також в компанії відзначили, що на повернення до роботи у звичайному режимі знадобиться кілька днів. У понеділок компанія-оператор повідомила, що, як планується, Colonial Pipeline відновить роботу на повну потужність до кінця тижня. У ФБР повідомили, що хакерську атаку на Colonial Pipeline провело угруповання DarkSide. Про причетність цього угруповання повідомляло з посиланням на джерела агентство Associated Press. За інформацією співрозмовників агентства, метою атаки було вимагання грошових коштів.