У Туреччині відкриті три нові нафтові свердловини.



Про це пише АНГІ.

Завдяки їм, видобуток нафти в країні зріс до 61 тис. барелів на добу (близько 22,2 млн барелів на рік). Нафта була виявлена ​​на двох свердловинах в південно-східній провінції Діярбакир і на третій ділянці в північно-західній провінції Стамбул.

«Разом з відкритими раніше свердловинами ми почали виробляти нафту і в тих свердловинах, де, як раніше вважалося, нафти немає. Тільки за останні три місяці ми виявили три нових нафтових родовища. Виробництво нафти в Туреччині з урахуванням трьох нових родовищ за 2021 рік склало щодня приблизно 61 тисячу барелів «, — сказав президента Туреччини Тайїп Ердоган.

Початок видобутку газу заплановано на 2023 рік.

«Термінал» писав, Туреччина готова транспортувати туркменський газу і нафти до Європи.