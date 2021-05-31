Міненерго почало підготовку до опалювального сезону 2021/2022

Обновлено: Май 31, 2021. Тэги:

Міненерго почало підготовку до опалювального сезону 2021/2022

Міністерство енергетики , НЕК «Укренерго» та НАЕК «Енергоатом» посилять координацію дій з метою підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики за підсумками наради за участю першого заступника міністра Юрія Власенка.

«Міненерго розроблено та надіслано на погодження до зацікавлених ЦОВВ План заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду та його проходження. Наразі триває опрацювання поданих пропозицій і підготовка до подання на розгляд уряду для затвердження відповідним розпорядженням», — йдеться у повідомленні.
За словами першого заступника міністра Юрія Власенка : Міністерство, не чекаючи затвердження Плану заходів, спільно з підприємствами електроенергетичного комплексу вже виконали низку завдань».

Відзначається, що, не чекаючи затвердження урядом Плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду та його проходженню, Міненерго вже виконало ряд завдань.

По-перше, оптимізовані планові річні графіки ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій, зокрема, робота енергоблоків АЕС.

Така оптимізація дозволила збільшити потужність ДП «НАЕК «Енергоатом» в енергодефіцитний період і максимально залучити енергоблоки АЕС до роботи під час проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років.

По-друге, затверджений оновлений Прогнозний баланс електроенергії Об’єднаної енергосистеми України на 2021 рік, яким, серед іншого, передбачено збільшення обсягів виробництва на АЕС на 6,1 млрд кВт-год в порівнянні з попередньою оцінкою.

По-третє, триває накопичення вугілля на складах ТЕС. Зокрема, з 1 квітня 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ виросли на 625 тис. тонн – до 1,2 млн тонн.

У пресслужбі відзначили, що такі наради (в розширеному складі) будуть проводитися в міністерстві щотижня «з метою контролю за виконанням Плану заходів у встановлені терміни».

Читайте в «Терміналі», у зв’язку з надзвичайним фінансово-економічним станом підприємств теплокомуненерго Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» звернулась до Прем’єр-міністра України. Асоціація наголошує на необхідності нагального внесення змін до чинних нормативно-правових актів. В іншому випадку — наступний опалювальний сезон 2021/2022 в українських містах може і не розпочатися.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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