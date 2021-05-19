Асоціація «Укртеплокомуненерго» звернулась до Уряду з проханням терміново внести зміни до чинного законодавства

Обновлено: Май 19, 2021. Тэги: ,

Асоціація «Укртеплокомуненерго» звернулась до Уряду з проханням терміново внести зміни до чинного законодавства

У зв’язку з надзвичайним фінансово-економічним станом підприємств теплокомуненерго Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» звернулась до Прем’єр-міністра України. Асоціація наголошує на необхідності нагального внесення змін до чинних нормативно-правових актів. В іншому випадку — наступний опалювальний сезон 2021/2022 в українських містах може і не розпочатися.

Повідомляє Міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго».

Основна проблема — постійно зростаюча заборгованість перед постачальником природного газу та операторами газорозподільних мереж (далі – оператори ГРМ). Причиною її утворення є економічно необґрунтовані тарифи на теплову енергію, які протягом останніх років встановлювалися підприємствам теплопостачання НКРЕКП та окремими ОМС, недоліки законодавства та низька платоспроможність населення, спричинена недостатнім рівнем доходів.

При цьому погіршують ситуацію нарахування астрономічних штрафних санкцій на заборгованість за газ. Станом на 01.05.2021 р. сума виставлених підприємствам ТКЕ, збоку постачальників газу та операторів ГРМ за його розподіл, штрафних санкцій перевищила 10 млрд грн.

Асоціація наголошує, щодДля виведення підприємств ТКЕ з найгострішої фінансово-економічної кризи за останнє десятиріччя, необхідне термінове прийняття Верховною Радою зареєстрованих у ВРУ законопроєктів № 3508 або № 3800-1 щодо питання реструктуризації або списання заборгованості підприємствам ТКЕ за спожитий газ. Потребує розгляду питання віднесення підприємств теплопостачання до окремого переліку підприємств, для яких передбачити встановлення окремого порядку визначення ціни на газ та внести відповідні зміни до Постанови КМУ від 19.10.2018р. № 867. Необхідно терміново, з метою здешевлення вартості теплової енергії, вирішити питання постачання підприємствам ТКЕ українського газу, власного видобутку, ціна якого суттєво нижча, ніж пропонується сьогодні НАК «Нафтогаз України».

З метою недопущення зриву підготовки і початку нового опалювального сезону 2021/2022  створено Організаційний комітет з підготовки та проведення мирних акцій протесту виробників тепла.

Читайте у Терміналі: Експерти закликали уряд не зволікати з реформуванням ринку теплопостачання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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