Кулеба запропонував обміняти Північний потік-2 на Крим і Донбас

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для запуску «Північного потоку-2» Росія повинна виконати низку умов.

Про це він написав у twitterі.

«Північний потік-2» – це перш за все загроза безпеці України, а не тільки економіці. Умовою його запуску повинно бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз», – написав глава українського МЗС.

Він додав, що порушував це питання на переговорах у Берліні.

Читайте в «Терміналі», 20 конгресменів США від Республіканської партії звернулись з листом до Держсекретаря Ентоні Блінкена і закликали його скасувати виключення з санкцій для швейцарської компанії Nord Stream 2 AG та її керівника.

