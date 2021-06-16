УЕБ: Середньозважена ціна газу у липні-серпні може знизитися на третину

У липні-серпні 2021 року середньозважена ціна на газ на Українській енергетичній біржі встановлена на рівні 7,15 грн за кубометр, що на 34% нижче за ціну в червні.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті УЕБ.

Так, у червні 2021 року середньозважена ціна на газ на Українській енергетичній біржі була встановлена на рівні 10,735 грн за кубометр. Це найвищий показник за період з січня 2017 року, який наразі доступний на сайті УЕБ.

Водночас середньозважена ціна на липень та серпень на рівні 7,15 грн за кубометр є найнижчою з початку 2021 року.

Також, за виключенням періоду березень 2019 — грудень 2020 року, середньозважені ціни на липень-серпень 2021 року є найнижчими за оприлюднений період з січня 2017 року.

Нагадаємо, середньозважена ціна газу місячного ресурсу розраховується шляхом ділення загальної вартості укладених на Українській енергетичній біржі угод з базисом поставки ВТТ (в ГТС України) з урахуванням ПДВ з купівлі-продажу даного ресурсу на суму обсягів купівлі-продажу даного ресурсу за результатами укладених угод протягом всього періоду його реалізації.

Читайте в «Терміналі», 14 червня, ТОВ «Оператор ГТС України» оприлюднив результати тендеру на закупівлю послуг з організації біржової торгівлі природним газом. Біржею для вчинення Оператором ГТС балансуючих дій шляхом торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами було визначено ТОВ «Українська енергетична біржа».