Енергоатом планує виступити органом управління «СхідГЗК»

Обновлено: Июнь 22, 2021. Тэги: ,

Енергоатом планує виступити органом управління «СхідГЗК»

Міністр енергетики Герман Галущенко провів нараду з питань передачі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в управління НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Відзначається. що учасники наради обговорили і принципово узгодили запропоновану НАЕК «Енергоатом» концепцію стабілізації і подальшого розвитку ДП «СхідГЗК» шляхом передачі комбінату в управління «Енергоатома».

«Необхідно в найкоротші терміни підготувати і погодити з зацікавленим органами виконавчої влади проект урядового розпорядження і якнайшвидше направити його на розгляд Кабміну. Наша основна мета, щоб «СхідГЗК» отримував кошти, розвивався і вийшов на стабільний беззбитковий рівень, а в довгостроковій перспективі – на світовий ринок», – повідомив Галущенко.

У Міненерго заявляють, що, згідно із законодавством, НАЕК «Енергоатом» може виступати органом управління «СхідГЗК». Таким чином, за планом міністерства, «Енергоатом» зможе забезпечити функціонування комбінату шляхом зменшення відрахувань частини чистого прибутку до держбюджету.

«У разі реалізації цього варіанту баланс державного бюджету не зміниться. Якщо сьогодні «Енергоатом» платить дивіденди до держбюджету, а потім з бюджету виділяються кошти для державної підтримки стратегічного підприємства «СхідГЗК», то в запропонованій концепції «Енергоатом» буде перераховувати кошти безпосередньо комбінату», – прокоментував ініціативу в.о. президента НАЕК Петро Котін.

Крім того, за його словами, здійснюючи управління «СхідГЗК», компанія зможе сформувати ефективну управлінську команду комбінату і швидко оптимізувати виробничі витрати.

«Термінал» писав, 15 червня 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» перерахував ДП «СхідГЗК» 200 млн грн за урановий концентрат, який повинен бути поставлений в липні поточного року згідно з додатковою угодою №1 до Договору про постачання уранового концентрату № 82-020-02-19-01169 від 22.11.2019 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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