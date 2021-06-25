Нафтогаз підвищив місячну ціну на газ у липні до 13,13 грн за куб. м

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» підвищила місячну ціну на газ у липні до 13,13 грн за куб. м.

Про це свідчать дані на сайті компанії.

Таким чином, щодо місячної ціни газу на червень, яка була підвищена до 11,94 грн за куб.м, липнева ціна на 10% вище.

З 1 травня всіх побутових споживачів газу було автоматично переведено на фіксований річний тариф, який діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Але за бажання можна знову перейти на місячне обслуговування.

У «Нафтогазі» пояснили, що зростання місячної ціни зумовлене ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років і станом на середину червня продовжують рости.

Читайте в «Терміналі», побутові споживачі природного газу через застосунок «Дія» можуть приєднатись до тарифних пакетів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України»).