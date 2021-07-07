Податкова міліція ДФС у Києві вилучила пального на 36 млн грн

Обновлено: Июль 07, 2021. Тэги: ,

Податкова міліція ДФС у Києві вилучила пального на 36 млн грн

Податкова міліція ДФС у м. Києві вилучила пального на 36 млн грн.

Співробітники ГУ ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили підприємство в ухиленні від сплати податків, пише пресслужба відомства.

Встановлено, що службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4,8 млн грн. та податку на прибуток на суму 4,3 млн грн.
Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, а саме в офісних приміщеннях, на територіях нафтосховищ та АЗС, через які реалізовувались паливно-мастильні матеріали сумнівної якості.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки 6 підприємств, талони та пластикові картки на пальне різних відомих АЗС, бензин, дизпаливо та компоненти для його виготовлення, а також відібрано 10 зразків пального для проведення подальшого експертного дослідження.

Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено понад , млн літрів ПММ. Загальна орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад млн грн.

«Термінал» писав, ДФС арештувала права 28 компаній-імпортерів палива з РФ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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