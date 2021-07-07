Податкова міліція ДФС у Києві вилучила пального на 36 млн грн

Податкова міліція ДФС у м. Києві вилучила пального на 36 млн грн.



Співробітники ГУ ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили підприємство в ухиленні від сплати податків, пише пресслужба відомства.

Встановлено, що службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4,8 млн грн. та податку на прибуток на суму 4,3 млн грн.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, а саме в офісних приміщеннях, на територіях нафтосховищ та АЗС, через які реалізовувались паливно-мастильні матеріали сумнівної якості.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки 6 підприємств, талони та пластикові картки на пальне різних відомих АЗС, бензин, дизпаливо та компоненти для його виготовлення, а також відібрано 10 зразків пального для проведення подальшого експертного дослідження.

Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено понад , млн літрів ПММ. Загальна орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад млн грн.

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