Укргазвидобування в І півріччі скоротило видобуток на 5%

АТ «Укргазвидобування» у січні-червні 2021 року скоротило видобуток газу на 5,3% або 0,38 млрд куб.м до рівня 6,8 млрд куб.м.

Про це пише пресслужба Укртрансвидобування.

При цьому відпуск газу* за 6 міс. 2021 року зменшився також на 5,3% або 0,36 млрд куб.м – до 6,4 млрд куб.м.

Упродовж червня Укргазвидобування скоротило негативну динаміку та забезпечило видобуток 1,1 млрд куб.м газу (мінус 4,2%, або 49 млн куб.м до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск 1,06 млрд куб.м газу (мінус 4%, або 44,7 млн куб.м).

Для стабілізації виробничих показників впродовж червня Укргазвидобування виконало такі заходи: пробурено 4 нові свердловини; проведено 24 капітальних ремонти свердловин; здійснено 54 колтюбінгові операції, 12 операцій з гідророзриву пласта; обладнано системою дистанційного моніторингу 6 високодебітних свердловин.

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