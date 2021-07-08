Укргазвидобування в І півріччі скоротило видобуток на 5%

Обновлено: Июль 08, 2021. Тэги: ,

Укргазвидобування в І півріччі скоротило видобуток на 5%

АТ «Укргазвидобування» у січні-червні 2021 року скоротило видобуток газу на 5,3% або 0,38 млрд куб.м до рівня 6,8 млрд куб.м.

Про це пише пресслужба Укртрансвидобування.

При цьому відпуск газу* за 6 міс. 2021 року зменшився також на 5,3% або 0,36 млрд куб.м – до 6,4 млрд куб.м.

Упродовж червня Укргазвидобування скоротило негативну динаміку та забезпечило видобуток 1,1 млрд куб.м газу (мінус 4,2%, або 49 млн куб.м до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск 1,06 млрд куб.м газу (мінус 4%, або 44,7 млн куб.м).

Для стабілізації виробничих показників впродовж червня Укргазвидобування виконало такі заходи: пробурено 4 нові свердловини; проведено 24 капітальних ремонти свердловин; здійснено 54 колтюбінгові операції, 12 операцій з гідророзриву пласта; обладнано системою дистанційного моніторингу 6 високодебітних свердловин.

Читайте в «Терміналі», Служба безпеки НАК «Нафтогаз України» спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ «Укргазвидобування») скрапленого газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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