Доходи Газпрому від експорту газу зросли на 57,7%

Обновлено: Июль 09, 2021. Тэги: , , , ,

Доходи Газпрому від експорту газу зросли на 57,7%

Доходи «Газпрому» від експорту трубопровідного газу в січні-травні зросли на 57,7%, до 16,2 мільярда доларів, при цьому експортна ціна газу в травні зросла на 7,7% до квітня, до 199,7 долара за 1 тисячу кубометрів, випливає з даних Федеральної митної служби.

Передає Прайм.

Фізичний обсяг експорту газу в січні-травні виріс на 15,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 91,4 мільярда кубометрів.

При цьому доходи компанії від експорту газу в травні знизилися на 5% в порівнянні з квітнем, до 3,13 мільярда доларів. Обсяг експорту в травні також знизився в місячному вираженні на 11,6%, до 15,7 мільярда кубометрів.

У порівнянні з травнем 2020 року доходи зросли в 2,8 рази, а обсяг експорту збільшився на 31,9%. Тоді ціна за тисячу кубометрів становила 94,3 долара.

Ціна експортного трубопровідного газу в травні цього року була значно вище рівня рентабельності експорту газу компанії, оцінюваного експертами в 90-100 доларів за тисячу кубометрів. При цьому в квітні ціна становила 185,5 доларів, у березні — 170,4 доларів за тисячу кубометрів.

При обліку середніх звітних цін Газпрому повна вартість транспортування газу з Ямалу до Грайфсвальда на вході в ГТС Німеччини може становити близько 90 доларів за 1 тисячу кубометрів. У цю суму входить собівартість видобутку, НДПІ, транспортування по території Росії і потім по магістралі Північного потоку. До цього значення також необхідно додавати 30%-ве експортне мито від ціни реалізації компанії в Європі.

Однак слід враховувати, що за транспортування по Росії Газпром платить повністю своїм «дочкам», а за транспортування по Північному потоку — наполовину собі. Крім того, вартість транспортування в рамках РФ різниться для різних газопровідних систем в залежності від давності введення в експлуатацію, а собівартість видобутку відрізняється для різних родовищ. Інші ж експортні маршрути, як, наприклад, транспортування через Україну, Словаччину і Чехію до Німеччини, будуть набагато дорожче за рахунок необхідності платити країнам-транзитерам.

Раніше Термінал писав, що газ в Європі не подешевшав, незважаючи на настання літа.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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