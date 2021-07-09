Доходи Газпрому від експорту газу зросли на 57,7%

Доходи «Газпрому» від експорту трубопровідного газу в січні-травні зросли на 57,7%, до 16,2 мільярда доларів, при цьому експортна ціна газу в травні зросла на 7,7% до квітня, до 199,7 долара за 1 тисячу кубометрів, випливає з даних Федеральної митної служби.

Передає Прайм.

Фізичний обсяг експорту газу в січні-травні виріс на 15,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 91,4 мільярда кубометрів.

При цьому доходи компанії від експорту газу в травні знизилися на 5% в порівнянні з квітнем, до 3,13 мільярда доларів. Обсяг експорту в травні також знизився в місячному вираженні на 11,6%, до 15,7 мільярда кубометрів.

У порівнянні з травнем 2020 року доходи зросли в 2,8 рази, а обсяг експорту збільшився на 31,9%. Тоді ціна за тисячу кубометрів становила 94,3 долара.

Ціна експортного трубопровідного газу в травні цього року була значно вище рівня рентабельності експорту газу компанії, оцінюваного експертами в 90-100 доларів за тисячу кубометрів. При цьому в квітні ціна становила 185,5 доларів, у березні — 170,4 доларів за тисячу кубометрів.

При обліку середніх звітних цін Газпрому повна вартість транспортування газу з Ямалу до Грайфсвальда на вході в ГТС Німеччини може становити близько 90 доларів за 1 тисячу кубометрів. У цю суму входить собівартість видобутку, НДПІ, транспортування по території Росії і потім по магістралі Північного потоку. До цього значення також необхідно додавати 30%-ве експортне мито від ціни реалізації компанії в Європі.

Однак слід враховувати, що за транспортування по Росії Газпром платить повністю своїм «дочкам», а за транспортування по Північному потоку — наполовину собі. Крім того, вартість транспортування в рамках РФ різниться для різних газопровідних систем в залежності від давності введення в експлуатацію, а собівартість видобутку відрізняється для різних родовищ. Інші ж експортні маршрути, як, наприклад, транспортування через Україну, Словаччину і Чехію до Німеччини, будуть набагато дорожче за рахунок необхідності платити країнам-транзитерам.

Раніше Термінал писав, що газ в Європі не подешевшав, незважаючи на настання літа.