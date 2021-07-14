За пів року Укргазвидобування сплатило понад 686 млн грн рентних платежів

АТ «Укргазвидобування» за січень-червень 2021 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, понад 686,3 млн грн рентних платежів.

Про це пише пресслужба компанії.

Загалом до зведеного бюджету країни надійде більше ніж 13,7 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за I півріччя 2021 року. 5% від рентних платежів – понад 686,3 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей.

Близько 90% цих коштів сконцентровано у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській. Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином: Харківська обл. – 327,6 млн грн; Полтавська обл. – 302,8 млн грн; Львівська обл. – 29,9 млн грн; Дніпропетровська обл. – 11,4 млн грн; Інші – 14,6 млн грн.

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» у січні-червні 2021 року скоротило видобуток газу на 5,3% або 0,38 млрд куб.м до рівня 6,8 млрд куб.м.