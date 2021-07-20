Енергоатому вдалося скоротити терміни ремонтів енергоблоків АЕС на 74,4 доби – завдяки оптимізації ремонтної програми. Це дало додаткові 1,6 млн МВт-год електроенергії до Об’єднаної енергосистеми України.

Повідомляє Енергоатом.

ДП «НАЕК «Енергоатом» ставить за мету оптимальне входження в осінньо-зимовий період. А для цього потрібна безперебійна робота всіх 15 діючих енергоблоків у холодну пору року. Це – досяжна мета, вважає керівник Компанії Петро Котін.

Наразі відремонтовано 8 енергоблоків українських АЕС, тобто 54% вітчизняного «атомного парку». В ремонті перебувають 4 блоки – на 2-му енергоблоці Южно-Української АЕС та №5 Запорізької АЕС середні планові ремонти тривають 46-ту й 81-шу добу відповідно, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС та 6-му блоці ЗАЕС – відповідно 84-та і 94-та доба капітального планового ремонту.

20 липня в роботі перебувають 11 з 15 вітчизняних енергоблоків. Наявна та поточна потужність становить 8 975 МВт.

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