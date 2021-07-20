Енергоатому вдалося скоротити терміни ремонтів енергоблоків АЕС

Обновлено: Июль 20, 2021. Тэги: , ,

Енергоатому вдалося скоротити терміни ремонтів енергоблоків АЕС

Енергоатому вдалося скоротити терміни ремонтів енергоблоків АЕС на 74,4 доби – завдяки оптимізації ремонтної програми. Це дало додаткові 1,6 млн МВт-год електроенергії до Об’єднаної енергосистеми України.

Повідомляє Енергоатом.

ДП «НАЕК «Енергоатом» ставить за мету оптимальне входження в осінньо-зимовий період. А для цього потрібна безперебійна робота всіх 15 діючих енергоблоків у холодну пору року. Це – досяжна мета, вважає керівник Компанії Петро Котін.

Наразі відремонтовано 8 енергоблоків українських АЕС, тобто 54% вітчизняного «атомного парку». В ремонті перебувають 4 блоки – на 2-му енергоблоці Южно-Української АЕС та №5 Запорізької АЕС середні планові ремонти тривають 46-ту й 81-шу добу відповідно, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС та 6-му блоці ЗАЕС – відповідно 84-та і 94-та доба капітального планового ремонту.

20 липня в роботі перебувають 11 з 15 вітчизняних енергоблоків. Наявна та поточна потужність становить 8 975 МВт.

Читайте у Терміналі: Енергоатом сподівається на впровадження більш фінансово збалансованої і справедливої моделі ПСО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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