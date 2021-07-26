Накопичення вугілля на складах ТЕС відстає від графіка

Обновлено: Июль 26, 2021. Тэги: ,

Накопичення вугілля на складах ТЕС відстає від графіка

Генеруючі компанії мають виконувати графік накопичення вугілля.

Про це сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, пише пресслужба Міненерго.

«Впродовж попередніх 10 днів накопичення вугілля складах теплових електростанцій відстає від затвердженого графіка. На складах теплових електростанцій та ТЕЦ сумарно фактичний запас вугілля складає 1,117 млн тонн, при запланованих 1,326 млн тонн. Тобто, відставання від графіку складає 209,7 тис тонн», — йдеться у повідомленні.
Окремо на складах ТЕС: фактичні запаси – 937,6 тис тон, при запланованих 1,203 млн тонн. Дефіцит — 265,2 тис тонн. Відставання спостерігається практично на всіх теплових станціях.
«Водночас обов’язок виконання графіку накопичення вугілля, затвердженого Міністерством енергетики, визначено постановою НКРЕКП, і всі генеруючі компанії незалежно від форми власності мають її виконувати відповідно до ліцензійних умов», — наголосив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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