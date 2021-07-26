Накопичення вугілля на складах ТЕС відстає від графіка

Генеруючі компанії мають виконувати графік накопичення вугілля.
Про це сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, пише пресслужба Міненерго.
«Впродовж попередніх 10 днів накопичення вугілля складах теплових електростанцій відстає від затвердженого графіка. На складах теплових електростанцій та ТЕЦ сумарно фактичний запас вугілля складає 1,117 млн тонн, при запланованих 1,326 млн тонн. Тобто, відставання від графіку складає 209,7 тис тонн», — йдеться у повідомленні.
Окремо на складах ТЕС: фактичні запаси – 937,6 тис тон, при запланованих 1,203 млн тонн. Дефіцит — 265,2 тис тонн. Відставання спостерігається практично на всіх теплових станціях.
«Водночас обов’язок виконання графіку накопичення вугілля, затвердженого Міністерством енергетики, визначено постановою НКРЕКП, і всі генеруючі компанії незалежно від форми власності мають її виконувати відповідно до ліцензійних умов», — наголосив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.