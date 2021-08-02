В найближчі три роки суттєвого зменшення котирувань на газ очікувати не варто — Нафтогаз
Обновлено: Август 02, 2021. Тэги: газ, Нафтогаз, ціни на газ
В найближчі три роки: суттєвого зменшення котирувань на блакитне паливо очікувати не варто.
Про це написав директор з інтегрованих комунікацій «Групи Нафтогаз» Максим Білявський в Facebook.
За його словами існує кілька причин цього.
Причина перша: падіння обсягів видобутку на найбільшому європейському родовищі газу.
«Європейські експерти очікують, що у 2022 році темпи видобутку газу зменшаться вдвічі до 4 млрд.кубометрів, що у 12 разів менше за показник 2013 року. Стратегічне значення найбільшого нідерландського родовище полягає у його геологічній структурі, яка дає можливість швидко регулювати обсяги видобутку. Тому в осінньо-зимові періоди газ із свердловин Гронінгена відігравав балансуючу функцію для споживачів газового ринку Північно-Західної Європи.Починаючи із 2015 року на цьому родовищі відбувся злам тренду, і обсяги видобутку стали скорочуватись, і вже у 2017 році товарний обсяг газу склав 24,8 млрд.куб.м. За результатами 2020 року, із Гронінгена було видобуто лише 8,6 млрд, що співрозмірно із річним споживанням газу в Чехії. Нідерландська влада вирішила виводи із експлуатації дане родовище у 2025-2028 році, незважаючи на доведені запаси газу (2,7 трл.кубометрів). Офіційна причина такого рішення – землетруси в районі родовища Гронінген», — пише він.
Причина друга: зростання попиту на блакитне паливо у ЄС. На фоні скорочення обсягів власного видобутку, у 2024-2025рр. очікується зростання попиту, тобто прогнозовано збільшиться рівень імпортозалежності європейського ринку від поставок газу із РФ, США та інших постачальників скрапленого газу. Глобальний кліматичний тренд (European Green Deal та CBAM зокрема) у найближчі п’ять років остаточно витіснить теплову генерацію і, відповідно, спонукатиме виробників електроенергії збільшувати частку споживання блакитного палива.
Причина третя: зниження обсягів видобутку газу в США. Через глобальну кліматичну політику обмежується видача нових ліцензій, а також зменшується активність бурових робіт на вже існуючих ділянках. Такий тренд позначається на котируваннях Henry Hub: у липні тут так само зафіксований ціновий рекорд за останні три роки.
«Термінал» писав, Нафтогаз планує розвивати функцію трейдингу газу, а також працює над новим підходом в постачанні газу для домогосподарств.