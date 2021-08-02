В найближчі три роки суттєвого зменшення котирувань на газ очікувати не варто — Нафтогаз

Обновлено: Август 02, 2021. Тэги: , ,

В найближчі три роки суттєвого зменшення котирувань на газ очікувати не варто — Нафтогаз

В найближчі три роки: суттєвого зменшення котирувань на блакитне паливо очікувати не варто.

Про це написав директор з інтегрованих комунікацій «Групи Нафтогаз» Максим Білявський в Facebook.

За його словами існує кілька причин цього.

Причина перша: падіння обсягів видобутку на найбільшому європейському родовищі газу.

«Європейські експерти очікують, що у 2022 році темпи видобутку газу зменшаться вдвічі до 4 млрд.кубометрів, що у 12 разів менше за показник 2013 року. Стратегічне значення найбільшого нідерландського родовище полягає у його геологічній структурі, яка дає можливість швидко регулювати обсяги видобутку. Тому в осінньо-зимові періоди газ із свердловин Гронінгена відігравав балансуючу функцію для споживачів газового ринку Північно-Західної Європи.Починаючи із 2015 року на цьому родовищі відбувся злам тренду, і обсяги видобутку стали скорочуватись, і вже у 2017 році товарний обсяг газу склав 24,8 млрд.куб.м. За результатами 2020 року, із Гронінгена було видобуто лише 8,6 млрд, що співрозмірно із річним споживанням газу в Чехії. Нідерландська влада вирішила виводи із експлуатації дане родовище у 2025-2028 році, незважаючи на доведені запаси газу (2,7 трл.кубометрів). Офіційна причина такого рішення – землетруси в районі родовища Гронінген», — пише він.
Причина друга: зростання попиту на блакитне паливо у ЄС. На фоні скорочення обсягів власного видобутку, у 2024-2025рр. очікується зростання попиту, тобто прогнозовано збільшиться рівень імпортозалежності європейського ринку від поставок газу із РФ, США та інших постачальників скрапленого газу. Глобальний кліматичний тренд (European Green Deal та CBAM зокрема) у найближчі п’ять років остаточно витіснить теплову генерацію і, відповідно, спонукатиме виробників електроенергії збільшувати частку споживання блакитного палива.

Причина третя: зниження обсягів видобутку газу в США. Через глобальну кліматичну політику обмежується видача нових ліцензій, а також зменшується активність бурових робіт на вже існуючих ділянках. Такий тренд позначається на котируваннях Henry Hub: у липні тут так само зафіксований ціновий рекорд за останні три роки.

«Термінал» писав, Нафтогаз планує  розвивати функцію трейдингу газу, а також працює над новим підходом в постачанні газу для домогосподарств.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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