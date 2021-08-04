Укртранснафта відкрила митні склади

АТ «Укртранснафта» спільно з Міністерством фінансів України, Держмитслужбою та Енергетичною митницею розробили низку змін та доповнень до відповідних наказів Міністерства фінансів, що дозволяє Товариству надавати послуги зі зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі «митний склад».

Статус митного складу отримали два об’єкти НТС: резервуарний парк Морського нафтового терміналу «Південний» та магістральний нафтопровід «Лисичанськ — Кременчук», пише пресслужба Укртранснафти.

Відтепер замовники послуг можуть зберігати нафтовий ресурс на цих об’єктах в режимі «митний склад» до 1095 днів.

Такий додатковий вид діяльності, як зберігання нафти, дозволить підвищити конкурентоспроможність та ефективність функціонування нафтотранспортної системи України.

«У 2021 році відбувається поступове відновлення нафтового ринку, однак тиск на нього поки що чинять побоювання, пов’язані з темпами поширення нового штаму коронавірусу у світі і введенням нових карантинних заходів. Все це відобразиться на світовій економіці та спричинить коливання попиту на нафту. В умовах волатильності світового і регіонального нафтових ринків гнучкість нафтотранспортної системи України та готовність Укртранснафти надавати послуги зі зберігання нафти в режимі «митний склад» дозволять створити додаткові можливості для учасників цих ринків», — зазначив генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укртранснафта» ввела в експлуатацію нову трасу нафтопроводу — обхідну ділянку нафтопроводу «Броди-Держкордон» (магістральний нафтопровід «Дружба») — та мінімізувало ризик забруднення Стрийського водозабору прісних підземних вод — одного з найбільших водозаборів Львівщини та Західного регіону України.

