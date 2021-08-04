Укртранснафта відкрила митні склади

Обновлено: Август 04, 2021. Тэги: ,

Укртранснафта відкрила митні склади

АТ «Укртранснафта» спільно з Міністерством фінансів України, Держмитслужбою та Енергетичною митницею розробили низку змін та доповнень до відповідних наказів Міністерства фінансів, що дозволяє Товариству надавати послуги зі зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі «митний склад».

Статус митного складу отримали два об’єкти НТС: резервуарний парк Морського нафтового терміналу «Південний» та магістральний нафтопровід «Лисичанськ — Кременчук», пише пресслужба Укртранснафти.

Відтепер замовники послуг можуть зберігати нафтовий ресурс на цих об’єктах в режимі «митний склад» до 1095 днів.

Такий додатковий вид діяльності, як зберігання нафти, дозволить підвищити конкурентоспроможність та ефективність функціонування нафтотранспортної системи України.

«У 2021 році відбувається поступове відновлення нафтового ринку, однак тиск на нього поки що чинять побоювання, пов’язані з темпами поширення нового штаму коронавірусу у світі і введенням нових карантинних заходів. Все це відобразиться на світовій економіці та спричинить коливання попиту на нафту. В умовах волатильності світового і регіонального нафтових ринків гнучкість нафтотранспортної системи України та готовність Укртранснафти надавати послуги зі зберігання нафти в режимі «митний склад» дозволять створити додаткові можливості для учасників цих ринків», — зазначив генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укртранснафта» ввела в експлуатацію нову трасу нафтопроводу — обхідну ділянку нафтопроводу «Броди-Держкордон» (магістральний нафтопровід «Дружба») — та мінімізувало ризик забруднення Стрийського водозабору прісних підземних вод — одного з найбільших водозаборів Львівщини та Західного регіону України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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