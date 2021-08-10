Запаси вугілля на складах ТЕСна 36% нижче норми — Укренерго

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій на 36,4% нижче норми.

Про це пише пресслужба НЕК «Укренерго».

Відзначається, що ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС «залишається критичною» – на складах знаходиться 783 тис. тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.

Обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 2 серпня виріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 5,4% до 522 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж повинно бути на 9 серпня. За тиждень запаси тільки зменшилися з 2 серпня на 0,5% до 183 тис. тонн.

Оператор додав, що через зниження споживання в енергосистемі на 3,1% проти минулого тижня, виробництво ТЕС відповідно зменшилася на 9,3% – з 760 млн кВт∙год до 822 млн кВт∙год. Частка ТЕС в покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 29% до 27%.

Також вплинуло скорочення експорту, зокрема, з торгової зони «острів Бурштинської ТЕС» на 57,8%, і розвантаження у вихідні. В аварійному ремонті на 9 серпня було 8 блоків ТЕС потужністю 2,6 ГВт, через відсутність палива не можуть працювати 12 блоків і 1 корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю близько 5,3 ГВт.

Раніше «Термінал» писав, накопичення вугілля на складах ТЕС відстає від графіка.