Запаси вугілля на складах ТЕСна 36% нижче норми — Укренерго

Обновлено: Август 10, 2021. Тэги: , ,

Запаси вугілля на складах ТЕСна 36% нижче норми — Укренерго

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій на 36,4% нижче норми.

Про це пише пресслужба НЕК «Укренерго».

Відзначається, що ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС «залишається критичною» – на складах знаходиться 783 тис. тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.

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Обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 2 серпня виріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 5,4% до 522 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж повинно бути на 9 серпня. За тиждень запаси тільки зменшилися з 2 серпня на 0,5% до 183 тис. тонн.

Оператор додав, що через зниження споживання в енергосистемі на 3,1% проти минулого тижня, виробництво ТЕС відповідно зменшилася на 9,3% – з 760 млн кВт∙год до 822 млн кВт∙год. Частка ТЕС в покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 29% до 27%.

Також вплинуло скорочення експорту, зокрема, з торгової зони «острів Бурштинської ТЕС» на 57,8%, і розвантаження у вихідні. В аварійному ремонті на 9 серпня було 8 блоків ТЕС потужністю 2,6 ГВт, через відсутність палива не можуть працювати 12 блоків і 1 корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю близько 5,3 ГВт.

Раніше «Термінал» писав, накопичення вугілля на складах ТЕС відстає від графіка.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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