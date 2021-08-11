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ДТЕК продає вугільні шахти в Ростовській області

Обновлено: Август 11, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК продає вугільні шахти в Ростовській області

ДТЕК Ріната Ахметова продає вугільні активи в Ростовській області кіпрській структурі Valleyton Investments Limited, номінальний власник якої не відомий на ринку.

Передає Коммерсантъ.

Федеральна антимонопольна служба РФ  схвалила клопотання кіпрської Valleyton Investments Limited про придбання прав, що дозволяють визначати умови підприємницької діяльності АТ «Донський антрацит», ТОВ «Сулінантрацит» і АТ «Шахтоуправління «Обухівська»».

«Заявник може отримати ці права в результаті придбання 100% акцій іншої кіпрської компанії — Fabcell Limited»,— пояснили Коммерсантъ в прес-службі ФАС.  Fabcell Limited — структура групи СКМ Ріната Ахметова.

Плановані до придбання компанії займаються видобутком і реалізацією антрациту, повідомив регулятор. Згідно кіпрському реєстру, власником Valleyton є громадянка Вірменії Олена Оганесян, на вугільному ринку це ім’я широко не відомо.

У 2016 році «Обухівська» і «Донський антрацит», згідно їх звітності, видавали гарантії Сбербанку по кредиту Fabcell на $324 млн і $400 млн відповідно. Зобов’язання з погашення кредиту і відсотків наступають у вересні. Компанії сподіваються на реструктуризацію заборгованості.

Раніше Термінал писав, що запаси вугілля на складах ТЕС на 36% нижче норми.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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