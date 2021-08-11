ДТЕК продає вугільні шахти в Ростовській області

ДТЕК Ріната Ахметова продає вугільні активи в Ростовській області кіпрській структурі Valleyton Investments Limited, номінальний власник якої не відомий на ринку.

Передає Коммерсантъ.

Федеральна антимонопольна служба РФ схвалила клопотання кіпрської Valleyton Investments Limited про придбання прав, що дозволяють визначати умови підприємницької діяльності АТ «Донський антрацит», ТОВ «Сулінантрацит» і АТ «Шахтоуправління «Обухівська»».

«Заявник може отримати ці права в результаті придбання 100% акцій іншої кіпрської компанії — Fabcell Limited»,— пояснили Коммерсантъ в прес-службі ФАС. Fabcell Limited — структура групи СКМ Ріната Ахметова.

Плановані до придбання компанії займаються видобутком і реалізацією антрациту, повідомив регулятор. Згідно кіпрському реєстру, власником Valleyton є громадянка Вірменії Олена Оганесян, на вугільному ринку це ім’я широко не відомо.

У 2016 році «Обухівська» і «Донський антрацит», згідно їх звітності, видавали гарантії Сбербанку по кредиту Fabcell на $324 млн і $400 млн відповідно. Зобов’язання з погашення кредиту і відсотків наступають у вересні. Компанії сподіваються на реструктуризацію заборгованості.

Раніше Термінал писав, що запаси вугілля на складах ТЕС на 36% нижче норми.