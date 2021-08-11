США закликали ОПЕК+ збільшити видобуток нафти

Білий дім закликає ОПЕК і її союзників збільшити видобуток нафти для того, щоб протистояти зростаючим цінам на бензин, повідомляє телеканал CNBC з посиланням на радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Передає Прайм.

«Ми обговорюємо з відповідними членами ОПЕК+ важливість конкурентних ринків у встановленні цін. Конкурентні енергетичні ринки забезпечать надійні і стабільні поставки енергоносіїв, і ОПЕК+ повинна робити більше для підтримки відновлення (світової економіки-ред.)», — сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван в заяві, отриманій CNBC. За даними телеканалу, на поточному тижні представники Адміністрації президента США Джо Байден провели переговори з представниками Саудівської Аравії, а також ОАЕ та інших країн ОПЕК+.

Білий дім вважає, що липнева угода групи про збільшення видобутку нафти на 400 тисяч барелів на добу щомісяця, починаючи з серпня і до кінця 2022 року, недостатня в «критичний момент відновлення світової економіки».

Раніше Термінал писав, що Ірак планує наростити виробництво нафти до 8 млн барелів на добу до 2027 року.