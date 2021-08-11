Уряд планує знизити тариф на електроенергію для населення

Обновлено: Август 11, 2021. Тэги: , , ,

Уряд планує знизити тариф на електроенергію для населення

Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт/год.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час  засідання уряду.

Він зазначив, що для домогосподарств з місячним рівнем споживання більше 250 кіловат тариф на електроенергію залишиться без змін. «Для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт на місяць ціна залишається без змін – тобто 1 гривня 68 копійок», — сказав Шмигаль. Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 2021 року.

Прем’єр-міністр також зупинився на питаннях щодо тарифів на газ. «НАК «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». За цим планом кубометр газу буде коштувати 7,96 грн з ПДВ незалежно від того, якою буде ринкова ціна на біржах. Тарифний план діє з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Це дійсно дуже вигідна пропозиція, адже ми бачимо, що ціни на газ на європейських біржах майже досягли 20 гривень за кубічний метр блакитного палива», — заявив Прем’єр-міністр України.

«Термінал» писав, кабінет міністрів має намір знизити єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1,68 до 1,44 грн/кВт-год (з ПДВ), а також ввести з 1 жовтня товарно-фінансову модель ПСО для населення замість діючої товарної моделі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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