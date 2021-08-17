Укренерго: Вугілля класу «Г» у два рази менше за план

Обновлено: Август 17, 2021. Тэги: ,

Укренерго: Вугілля класу «Г» у два рази менше за план

Станом на 16 серпня вугілля марки «Г» на складах накопичено у 2 рази менше, ніж передбачає графік Міністерства енергетики.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «НЕК «Укренерго».

«Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 38,8% менше, ніж має бути на 16 серпня. Зокрема, газового вугілля накопичено в 2 рази менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового навпаки — на 1,5% більше», — йдеться у повідомленні.

Компанія відзначає, що загалом ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною.

«Станом на ранок 16 серпня на складах ТЕС знаходиться 763 тис. тонн вугілля, що на 2,6% менше, ніж на початок попереднього тижня. Обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 9 серпня зріс на 4,6% до 273 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 6,1% до 490 тис. тонн», — відзначили в «Укренерго».

На складах ТЕЦ, відзначає компанія, на 16 серпня знаходиться 185 тис. тонн, що на 1,1% більше, ніж станом на 9 серпня (183 тис. тонн).

Читайте в «Терміналі», запаси вугілля на складах ТЕСна 36% нижче норми — Укренерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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