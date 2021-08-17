Укренерго: Вугілля класу «Г» у два рази менше за план

Станом на 16 серпня вугілля марки «Г» на складах накопичено у 2 рази менше, ніж передбачає графік Міністерства енергетики.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «НЕК «Укренерго».

«Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 38,8% менше, ніж має бути на 16 серпня. Зокрема, газового вугілля накопичено в 2 рази менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового навпаки — на 1,5% більше», — йдеться у повідомленні.

Компанія відзначає, що загалом ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною.

«Станом на ранок 16 серпня на складах ТЕС знаходиться 763 тис. тонн вугілля, що на 2,6% менше, ніж на початок попереднього тижня. Обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 9 серпня зріс на 4,6% до 273 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 6,1% до 490 тис. тонн», — відзначили в «Укренерго».

На складах ТЕЦ, відзначає компанія, на 16 серпня знаходиться 185 тис. тонн, що на 1,1% більше, ніж станом на 9 серпня (183 тис. тонн).

Читайте в «Терміналі», запаси вугілля на складах ТЕСна 36% нижче норми — Укренерго.