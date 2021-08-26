Укренерго попереджає про дефіцит вугілля на складах

На складах теплоелектростанцій (ТЕС) знаходиться 750 тисяч тонн вугілля – в два рази менше, ніж повинно бути на цю дату згідно з графіком Міністерства енергетики.



Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС «не змінюється і залишається критичною». За останній тиждень запаси вугілля зменшилися на 1,7%.У той же час запаси газового вугілля збільшилися в порівнянні з початком попереднього тижня на 2,2% (до 501 тис. тонн) у зв’язку зі зменшенням виробництва електроенергії на ТЕС протягом вихідних днів. Обсяг антрацитового вугілля в порівнянні з початком попереднього тижня зменшився на 8,8% (до 249 тис. тонн).Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в два рази менше вугілля, ніж повинно бути на 25 серпня. Зокрема, газового вугілля накопичено в 2,3 рази менше відповідно до графіка, а антрацитового – в 1,5 рази», – йдеться в повідомленні.

На складах ТЕЦ на 25 серпня перебуває 168 тисяч тонн вугілля, що на 9,9% менше, ніж за станом на 16 серпня (185 тисяч тонн).

«Термінал» писав, Укренерго: Вугілля класу «Г» у два рази менше за план.