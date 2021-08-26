Укренерго попереджає про дефіцит вугілля на складах

Обновлено: Август 26, 2021. Тэги: , , ,

Укренерго попереджає про дефіцит вугілля на складах

На складах теплоелектростанцій (ТЕС) знаходиться 750 тисяч тонн вугілля – в два рази менше, ніж повинно бути на цю дату згідно з графіком Міністерства енергетики.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС «не змінюється і залишається критичною». За останній тиждень запаси вугілля зменшилися на 1,7%.У той же час запаси газового вугілля збільшилися в порівнянні з початком попереднього тижня на 2,2% (до 501 тис. тонн) у зв’язку зі зменшенням виробництва електроенергії на ТЕС протягом вихідних днів. Обсяг антрацитового вугілля в порівнянні з початком попереднього тижня зменшився на 8,8% (до 249 тис. тонн).Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в два рази менше вугілля, ніж повинно бути на 25 серпня. Зокрема, газового вугілля накопичено в 2,3 рази менше відповідно до графіка, а антрацитового – в 1,5 рази», – йдеться в повідомленні.

На складах ТЕЦ на 25 серпня перебуває 168 тисяч тонн вугілля, що на 9,9% менше, ніж за станом на 16 серпня (185 тисяч тонн).

«Термінал» писав,  Укренерго: Вугілля класу «Г» у два рази менше за план.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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