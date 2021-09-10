Газпром заявив про завершення будівництва «Північного потоку — 2″

Газопровід «Північний потік 2″ був повністю побудований в п’ятницю вранці, повідомив «Газпром» в своєму офіційному Telegram-каналі.
«На ранковому оперативній нараді в ПАТ» Газпром «голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 мск будівництво газопроводу» Північний потік — 2 «повністю завершено», — йдеться в повідомленні компанії.
«Термінал» писав, Росія спробує запустити газопровід «Північний потік-2″ ще до проходження сертифікації. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24″ сказала радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. За її словами, газовий шантаж з боку Росії Німеччина почала відчувати вже зараз.