2021-09-14: Нафта дорожчає на очікуваннях нового урагану у Мексиканській затоці

Нафтові ціни піднімаються до максимумів за 6 тижнів і продовжують зростання в зв’язку з наближенням нового тропічного шторму до Мексиканської затоки, в той час як виробники нафти в цьому регіоні до цих пір не відновилися після урагану «Іда».



Тропічний шторм «Ніколас», який може досягти сили урагану перш, ніж досягти суші, ймовірно, викличе проливні дощі в Х’юстоні і ряді районів Луїзіани, пише «Investing.com».

Royal Dutch Shell, найбільший виробник нафти в Мексиканській затоці, вже почала евакуювати співробітників з морських платформ, готуючись до урагану.

Через понад два тижні після проходження «Іди» все ще не відновлена ​​робота потужностей, що забезпечують близько 44% видобутку нафти в американській частині Мексиканської затоки.

Вартість листопадових ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 мск становила $ 73,98 за барель, що на $ 0,47 (0,64%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $ 0,59 (0,8%) — до $ 73,51 за барель, максимуму з 30 липня.

Ціна ф’ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 70,98 за барель, що на $ 0,53 (0,74%) вище підсумкового значення попередньої сесії. У понеділок вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,73 (1,1%) — до $ 70,45 за барель, найвищого значення з 3 серпня.

«Загроза нових перебоїв у видобутку через екстремальну погоди викликає занепокоєння у виробників, а також є причиною, по якій трейдери закладають премію до ринкової ціни нафти, — відзначає аналітик Rystad Energy Нішант Бхушан. — Новий тропічний шторм» Ніколас «в Мексиканській затоці може перерости в ураган і вдарити по Техасу в найближчі дні».

ОПЕК, яка опублікувала в понеділок щомісячний огляд по ринку, зберегла оцінку зростання попиту на нафту в 2021 році — як і місяць тому експерти очікують, що споживання в світі в поточному році збільшиться до 2020 року на 6 млн барелів на добу. При цьому експерти підвищили оцінку споживання сировини в 2020 році на 110 тис. Б / д, тому очікується, що за підсумками 2021 року його складе 96,68 млн б / д.

Раніше «Термінал» писав, нафта слабо дорожчає через наслідки після урагану «Іда».