Міненерго розробило Концепцію впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035

Міненерго за підтримки Світового банку вже завершило розробку проекту Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року та середньострокового Плану заходів, про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Інформує Міненерго.

Проєкти Концепції, а також середньострокового Плану заходів із комплексного впровадження «розумних мереж» найближчим часом будуть подані на розгляд та затвердження Урядом.

Під час круглого столу «ОСР на шляху енергетичного переходу України: нові виклики, регуляторні зміни та інвестиційні можливості» Юрій Власенко зазначив: «В новій моделі не передбачається субсидіювання ціни на електроенергію для населення за рахунок коштів ОСР, а відповідні спеціальні обов’язки покладаються лише на державних виробників електроенергії. При цьому, в рамках ПСО передбачена купівля електричної енергії для компенсації частини технологічних втрат ОСР за ціною, яка наразі є суттєво нижчою ніж ринкова. Відповідне рішення, сподіваємось, дозволить ОСР підтримувати заплановані обсяги інвестицій в розвиток мережевої інфраструктури задля зменшення втрат електричної енергії у мережах та показника SAIDI».

З точки зору Міненерго, в рамках інвестиційних програм ОСР левова частка інвестицій має бути спрямована в оновлення існуючих активів та будівництво нових електромереж з сучасними системи автоматизації та з використанням технологій «розумних» мереж.

«На сьогодні ключовим завданням в енергетичній галузі є підготовка до синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E. Відповідно, стійкість об’єднання мереж Україна та Європи стане передумовою успішності майбутнього об’єднання енергетичних ринків», — резюмував перший заступник міністра.

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