Міненерго розробило Концепцію впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035

Обновлено: Сентябрь 16, 2021. Тэги: , ,

Міненерго розробило Концепцію впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035

Міненерго за підтримки Світового банку вже завершило розробку проекту Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року та середньострокового Плану заходів, про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Інформує Міненерго.

Проєкти Концепції, а також середньострокового Плану заходів із комплексного впровадження «розумних мереж» найближчим часом будуть подані на розгляд та затвердження Урядом.

Під час круглого столу «ОСР на шляху енергетичного переходу України: нові виклики, регуляторні зміни та інвестиційні можливості» Юрій Власенко зазначив: «В новій моделі не передбачається субсидіювання ціни на електроенергію для населення за рахунок коштів ОСР, а відповідні спеціальні обов’язки покладаються лише на державних виробників електроенергії. При цьому, в рамках ПСО передбачена купівля електричної енергії для компенсації частини технологічних втрат ОСР за ціною, яка наразі є суттєво нижчою ніж ринкова. Відповідне рішення, сподіваємось, дозволить ОСР підтримувати заплановані обсяги інвестицій в розвиток мережевої інфраструктури задля зменшення втрат електричної енергії у мережах та показника SAIDI».

З точки зору Міненерго, в рамках інвестиційних програм ОСР левова частка інвестицій має бути спрямована в оновлення існуючих активів та будівництво нових електромереж з сучасними системи автоматизації та з використанням технологій «розумних» мереж.

«На сьогодні ключовим завданням в енергетичній галузі є підготовка до синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E. Відповідно, стійкість об’єднання мереж Україна та Європи стане передумовою успішності майбутнього об’єднання енергетичних ринків», — резюмував перший заступник міністра.

Читайте у Терміналі: У Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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