ОГТСУ: Борг облгазів становить 8,8 млрд грн

Обновлено: Сентябрь 28, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ: Борг облгазів становить 8,8 млрд грн

Напередодні опалювального сезону борг облгазів становить 8,8 млрд грн.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

У серпні 2021 року оператори ГРМ (обл-, міськгази) заборгували перед Оператором ГТС України за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), понад 153 млн грн. Напередодні опалювального сезону сукупний борг облгазів перед компанією становить 8,8 млрд грн.

Серед найбільших боржників Оператора ГТС України: Київоблгаз (1,075 млрд грн), Донецькоблгаз (1,197 млрд грн), Львівгаз (792 млн грн), Тернопільміськгаз (581,7 млн грн), Харківгаз (491,2 млн грн).

У серпні негативну динаміку продемонстрували: Донецькоблгаз (+73,2 млн грн), Кіровоградгаз (+30,9 млн грн), Тернопільміськгаз (+18,3 млн грн), Херсонгаз (+14,8 млн грн), Мелітопольгаз (+7,7 млн грн). Сукупний борг облгазів групи РГК становить понад 6,2 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», витікання газу з обладнання ГТС зменшилося на 21% у порівнянні з І півріччям 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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