ОГТСУ: Борг облгазів становить 8,8 млрд грн

Напередодні опалювального сезону борг облгазів становить 8,8 млрд грн.
Про це пише пресслужба ОГТСУ.
У серпні 2021 року оператори ГРМ (обл-, міськгази) заборгували перед Оператором ГТС України за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), понад 153 млн грн. Напередодні опалювального сезону сукупний борг облгазів перед компанією становить 8,8 млрд грн.
Серед найбільших боржників Оператора ГТС України: Київоблгаз (1,075 млрд грн), Донецькоблгаз (1,197 млрд грн), Львівгаз (792 млн грн), Тернопільміськгаз (581,7 млн грн), Харківгаз (491,2 млн грн).
У серпні негативну динаміку продемонстрували: Донецькоблгаз (+73,2 млн грн), Кіровоградгаз (+30,9 млн грн), Тернопільміськгаз (+18,3 млн грн), Херсонгаз (+14,8 млн грн), Мелітопольгаз (+7,7 млн грн). Сукупний борг облгазів групи РГК становить понад 6,2 млрд грн.
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