Мінекономіки сподівається на істотне зниження ціни на газ у наступному році

Обновлено: Октябрь 08, 2021. Тэги: , ,

Мінекономіки сподівається на істотне зниження ціни на газ у наступному році

Україна попередньо закладає на 2022 рік ціну природного газу вище $350/тис. куб. м, повідомив перший віце-прем’єр-міністр економіки Олексій Любченко.

Передає Енергореформа.

«Середньозважена ціна, яка розраховується для економіки, і буде врахована в прогнозі,  орієнтовно більше $350 за 1 тис. куб. м. Такі розрахунки сьогодні ведуться, і всі моделі соціально-економічного розвитку на 2022 рік виходять з таких параметрів», – сказав Любченко в ході години запитань у Верховній Раді.

Любченко зазначив, що уряд і НАК «Нафтогаз України» забезпечать населення і сферу житлово-комунальних послуг газом за прийнятними цінами, але існуюча кон’юнктура є дуже важкою для промисловості, зокрема, мова йде про хімічну, переробну та цукрові галузі.

«Сьогодні ціни більше 55 тис. грн (близько $2 тис.тис. куб. м) на ринках, але Україна має різницю більше 15 тис. грн (близько $570 тис. куб. м) між ринком, який сьогодні склався в Європі і тим, що ми сьогодні отримуємо», – сказав він.

Любченко також повідомив, що собівартість видобутку природного газу в країні становить трохи більше 3 тис. грн/тис. куб. м (близько $115 тис. куб. м).

Читайте у Терміналі: У вересні Україна збільшила імпорт газу з ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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