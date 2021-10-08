Мінекономіки сподівається на істотне зниження ціни на газ у наступному році

Україна попередньо закладає на 2022 рік ціну природного газу вище $350/тис. куб. м, повідомив перший віце-прем’єр-міністр економіки Олексій Любченко.

Передає Енергореформа.

«Середньозважена ціна, яка розраховується для економіки, і буде врахована в прогнозі, орієнтовно більше $350 за 1 тис. куб. м. Такі розрахунки сьогодні ведуться, і всі моделі соціально-економічного розвитку на 2022 рік виходять з таких параметрів», – сказав Любченко в ході години запитань у Верховній Раді.

Любченко зазначив, що уряд і НАК «Нафтогаз України» забезпечать населення і сферу житлово-комунальних послуг газом за прийнятними цінами, але існуюча кон’юнктура є дуже важкою для промисловості, зокрема, мова йде про хімічну, переробну та цукрові галузі.

«Сьогодні ціни більше 55 тис. грн (близько $2 тис.тис. куб. м) на ринках, але Україна має різницю більше 15 тис. грн (близько $570 тис. куб. м) між ринком, який сьогодні склався в Європі і тим, що ми сьогодні отримуємо», – сказав він.

Любченко також повідомив, що собівартість видобутку природного газу в країні становить трохи більше 3 тис. грн/тис. куб. м (близько $115 тис. куб. м).

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