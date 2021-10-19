Молдова планує до кінця жовтня укласти договір на постачання газу

До 1 листопада Кишинів укладе контракт на постачання газу з компанією Газпром або іншим оператором, розповіла в ході брифінгу у вівторок прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

Передає Прайм.

«Ми провели переговори з адміністрацією президента Росії, у нас були переговори на вищому рівні, переговори з Газпромом тривають. Я впевнена, що до 1 листопада у нас буде контракт або з Газпромом або з іншими постачальниками», — заявила Гаврилиця.

Вона також попередила, що прогнозоване зростання закупівельної ціни обов’язково позначиться на збільшенні тарифу на газ для пересічних споживачів.

Раніше Термінал писав, що Молдова зацікавлена у підписанні довгострокового контракту з Газпромом.