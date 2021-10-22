У Молдові ввели режим надзвичайного стану через енергетичну кризу

Парламент Молдови на засіданні в п’ятницю за пропозицією уряду ввів режим надзвичайного стану на 30 днів до 20 листопада через енергетичну кризу і проблеми з поставками газу, заявив віце-спікер Міхай Попшой.

Передає Прайм.

Згідно з прийнятим рішенням, вводиться спеціальний прискорений режим закупівлі природного газу, кошти для цього будуть виділені з держбюджету. Комісія з надзвичайних ситуацій отримає право вживати будь-які екстрені заходи для забезпечення Республіки газом без узгодження з парламентом. При необхідності може бути введений режим раціонального споживання газу та інших енергетичних ресурсів. Крім того, комісія координуватиме інформування населення щодо ситуації з газом, про заходи з ліквідації кризи та механізми підтримки споживачів. Крім того, можуть бути створені інструменти оперативного збору платежів зі споживачів за використаний газ.

Раніше Термінал писав, що Молдова планує до кінця жовтня укласти договір на постачання газу.