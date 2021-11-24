Уряд погодив посилення відповідальності керівників енергопідприємств

Сьогодні на засіданні Кабінет Міністрів України погодив розроблений Міненерго законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного нагляду (контролю)».

Повідомляє Урядовий портал.

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до запропонованих змін, штрафи на працівників (керівників) підприємств електроенергетики та теплопостачання накладатимуться за недотримання не тільки вимог нормативно-правових актів, але і норм та правил з питань технічної експлуатації електростанцій і мереж, технічного стану електроустановок і мереж, з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних, теплогенеруючих установок і мереж, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії у сфері теплопостачання.

Крім того, пропонується запровадити норму, яка передбачає накладання штрафів за вчинення цих самих дій повторно протягом року.

Законопроект також передбачає впровадження штрафів за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

Читайте у Терміналі: До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу об’єктам соціальної інфраструктури — прем’єр-міністр України.