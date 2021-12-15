Міненерго ініціює провадження механізму закупівлі газу для ТЕС и ТЕЦ

Для забезпечення сталого проходження опалювального сезону Міністерство енергетики ініціює ухвалення Урядом розпорядження щодо запровадження для ТЕС і ТЕЦ допоміжної послуги із закупівлі газу. Передбачається її використання не на постійній основі, а тільки у разі необхідності.

Повідомляє Міненерго.

«Цей механізм забезпечить беззбитковість діяльності з виробництва електричної енергії на теплоелектростанціях та теплоелектроцентралях у разі використання ними у якості палива природного газу і буде застосовуватися у разі і тільки на період можливої відсутності в достатніх обсягах запасів вугілля на складах виробників, основним проєктним видом палива яких є вугілля», — наголошується у повідомленні.

«Це не означає, що ми переводимо всі наші ТЕС і ТЕЦ на газ. Механізм який буде імплементовано, передбачає використання газу тільки для того обсягу генеруючих потужностей, якого може не вистачати у певний момент», – пояснив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

«Ми не хочемо допустити ситуацію, яка була в минулому році, коли «Центренерго» використовував газ для виробництва електричної енергії і не мав коштів, щоб розрахуватися за поставлені обсяги, тому що не було передбачено відповідного механізму», — додав він.

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