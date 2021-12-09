На зарплати шахтарям перераховано 300 млн гривень — Міненерго

Обновлено: Декабрь 09, 2021. Тэги: , ,

На зарплати шахтарям перераховано 300 млн гривень — Міненерго

В середу, 8 грудня, на держшахти було перераховано 300 млн грн для виплати зарплати гірникам.

Повідомляє Міненерго.

Ця сума – друга частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.

Водночас Міненерго вже звернулося до Міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн.

Ще 90 млн грн планується перерозподілити за рахунок економії по інших бюджетних програмах міністерства. Відповідний проєкт розпорядження вже поданий на розгляд Уряду.

«Крім того, Міненерго з «Центренерго» опрацьовує шляхи можливого додаткового авансування державних вугільних підприємств. Ці кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати», — йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго пояснили, за рахунок чого Україна стабільно пройде опалювальний сезон.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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