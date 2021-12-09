На зарплати шахтарям перераховано 300 млн гривень — Міненерго

В середу, 8 грудня, на держшахти було перераховано 300 млн грн для виплати зарплати гірникам.

Повідомляє Міненерго.

Ця сума – друга частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.

Водночас Міненерго вже звернулося до Міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн.

Ще 90 млн грн планується перерозподілити за рахунок економії по інших бюджетних програмах міністерства. Відповідний проєкт розпорядження вже поданий на розгляд Уряду.

«Крім того, Міненерго з «Центренерго» опрацьовує шляхи можливого додаткового авансування державних вугільних підприємств. Ці кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати», — йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго пояснили, за рахунок чого Україна стабільно пройде опалювальний сезон.