ПСГ Європи заповнені на 62%

Рівень заповнення підземних газових сховищ в ЄС становить 62% від їх потужностей.

Передає ТАСС.

Це на 12 процентних пунктів нижче нормального рівня, але поки ризику кризи газопостачання в Євросоюзі немає, багато чого буде залежати від погоди. Про це заявила в середу єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, представляючи на прес-конференції в Брюсселі пропозиції ЄК щодо реформування енергетичного сектора ЄС.

«На даний момент рівень запасів газу становить 62% від потужностей ПСГ. Це на 12 п.п. нижче, ніж зазвичай в цей час, — заявила вона. — Ми пильно моніторимо ситуацію. Ми не бачимо негайних ризиків кризи постачання. Однак, тут є один серйозний фактор — це наша погода. Питання, якою буде зима», — сказала Сімсон.

У рамках своїх пропозицій щодо поліпшення енергоситуації в ЄС Єврокомісія, зокрема, запропонувала заборонити продовження довгострокових газових контрактів на період після 2049 року, щоб «полегшити вихід на ринок виробникам низьковуглецевих і відновлюваних газів».

Раніше Термінал писав, що запаси газу в сховищах України та Європи стрімко тануть — Газпром.