Тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть до кінця опалювального сезону – Шмигаль

У 2021 році в Україні вдалося забезпечити стабільність тарифів на тепло, гарячу воду, природний газ.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підсумовуючи рік.

«В умовах світової енергетичної кризи спільними зусиллями вдалося забезпечити стабільність тарифів. Завдяки ініціативі Президента, а також завдяки спільним діям з місцевою владою тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати до кінця опалювального сезону», — сказав Шмигаль.

Він нагадав, що також зафіксовані ціни на газ для населення. За словами Шмигаля, опалювальний сезон, попри виклики, проходить стабільно.

Як повідомлялося, органи місцевого самоврядування та НАК «Нафтогаз України» 30 вересня підписали меморандум про врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальний період 2021-2022 років. Меморандум передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишаться на рівні минулого опалювального сезону. Крім того, у рамках цього документа уряд зобов’язався виплатити відшкодування різниці між встановленим та ринковим тарифами на комунальні послуги, а також підтримати фінансово громади з низьким рівнем податкоспроможності.