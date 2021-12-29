Тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть до кінця опалювального сезону – Шмигаль

Обновлено: Декабрь 29, 2021. Тэги: ,

Тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть до кінця опалювального сезону – Шмигаль
У 2021 році в Україні вдалося забезпечити стабільність тарифів на тепло, гарячу воду, природний газ.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підсумовуючи рік.

«В умовах світової енергетичної кризи спільними зусиллями вдалося забезпечити стабільність тарифів. Завдяки ініціативі Президента, а також завдяки спільним діям з місцевою владою тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати до кінця опалювального сезону», — сказав Шмигаль.

Він нагадав, що також зафіксовані ціни на газ для населення. За словами Шмигаля, опалювальний сезон, попри виклики, проходить стабільно.

Як повідомлялося, органи місцевого самоврядування та НАК «Нафтогаз України» 30 вересня підписали меморандум про врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальний період 2021-2022 років. Меморандум передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишаться на рівні минулого опалювального сезону. Крім того, у рамках цього документа уряд зобов’язався виплатити відшкодування різниці між встановленим та ринковим тарифами на комунальні послуги, а також підтримати фінансово громади з низьким рівнем податкоспроможності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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