У 2021 році на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 17 млн т енергетичного вугілля

Протягом січня-грудня минулого року на шахтах ДТЕК Енерго видобули понад 16,8 млн т вугілля марки «Г» та ввели у роботу 31 нову лаву. Із них лише у грудні гірники підняли на-гора майже 1,7 млн т палива. Це найвищий показник місячного видобутку за підсумками року.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

«Ми хоч і вимушені тимчасово імпортувати паливо, щоб покривати його дефіцит через додаткове навантаження на наші ТЕС, але використання вугілля власного видобутку залишається пріоритетним. Як і планували, минулого року підняли на-гора майже 17 млн т. Це при тому, що деякі шахтоуправління виконали річний план видобутку на місяць раніше плану. У грудні ми мобілізували увесь наявний ресурс і видобули на 21% більше вугілля, ніж в середньому по року. Тож наші гірники роблять все можливе, щоб у домівках українців, особливо у такі морозні дні, було тепло, світло і затишно!», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Станом на 17 січня на складах ТЕС ДТЕК Енерго знаходиться майже 500 тис. т вугілля. Лише з початку цього року компанія наростила запаси палива на 214 тис. т.

Минулого тижня в енергосистемі працювало до 29 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго з усіх працюючих близько 42 блоків ТЕС і ТЕЦ. У грудні минулого року кількість блоків компанії у роботі досягала 32 шт. з усіх працюючих 43-45 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Це було найвищим показником з січня минулого року.

Раніше Термінал писав, що з початку 2021 року ДТЕК Енерго збільшив виробництво електроенергії на 10%.