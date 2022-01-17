У 2021 році на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 17 млн т енергетичного вугілля

Обновлено: Январь 17, 2022. Тэги: ,

У 2021 році на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 17 млн т енергетичного вугілля

Протягом січня-грудня минулого року на шахтах ДТЕК Енерго видобули понад 16,8 млн т вугілля марки «Г» та ввели у роботу 31 нову лаву. Із них лише у грудні гірники підняли на-гора майже 1,7 млн т палива. Це найвищий показник місячного видобутку за підсумками року.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

«Ми хоч і вимушені тимчасово імпортувати паливо, щоб покривати його дефіцит через додаткове навантаження на наші ТЕС, але використання вугілля власного видобутку залишається пріоритетним. Як і планували, минулого року підняли на-гора майже 17 млн т. Це при тому, що деякі шахтоуправління виконали річний план видобутку на місяць раніше плану. У грудні ми мобілізували увесь наявний ресурс і видобули на 21% більше вугілля, ніж в середньому по року. Тож наші гірники роблять все можливе, щоб у домівках українців, особливо у такі морозні дні, було тепло, світло і затишно!», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Станом на 17 січня на складах ТЕС ДТЕК Енерго знаходиться майже 500 тис. т вугілля. Лише з початку цього року компанія наростила запаси палива на 214 тис. т.

Минулого тижня в енергосистемі працювало до 29 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго з усіх працюючих близько 42 блоків ТЕС і ТЕЦ. У грудні минулого року кількість блоків компанії у роботі досягала 32 шт. з усіх працюючих 43-45 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Це було найвищим показником з січня минулого року.

Раніше Термінал писав, що з початку 2021 року ДТЕК Енерго збільшив виробництво електроенергії на 10%.

Автор:

(Всего статей: 19668)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: