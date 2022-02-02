Ф’ючерси на газ у Європі подешевшали на 10%, до $880 за тисячу кубів

Обновлено: Февраль 02, 2022. Тэги: , ,

Ф’ючерси на газ у Європі подешевшали на 10%, до $880 за тисячу кубів

Ціна ф’ючерсів на газ в Європі за підсумками торгів вівторка опустилася на 10% до розрахункової ціни понеділка, до 880 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише Прайм.

Після короткострокового зростання на початку дня показник почав знижуватися й опустився нижче за позначку в 900 доларів, а в другій половині дня газ стабільно дешевшав на 10-11%.

Максимальний показник вівторка становив 950 доларів, мінімальний – 863 долари.

Середня розрахункова ціна газу на ICE, за розрахунками РІА Новини, у перший тиждень року трохи перевищила 1040 доларів, на другий знизилася майже до 970 доларів, а на третій — приблизно до 900 доларів. Проте 24 січня зростання відновилося, котирування деякий час перевищували 1100 доларів, і в результаті минулого тижня середня розрахункова ціна становила майже 1070 доларів.

Опитані агентством аналітики пов’язували зростання цін із політичними факторами. Лютневі ф’ючерси в січні торгувалися в діапазоні 770-1200 доларів, їхня середня вартість, за підрахунками РИА Новости, склала 996,3 долара. Відчутне зростання цін на газ у Європі почалося з весни минулого року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні 250-300 доларів за тисячу кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням «на день вперед» перевищила 600 доларів, а на початку жовтня переступила поріг 1000 доларів. У грудні котирування виросли вже вдвічі, досягнувши історичного максимуму 2190,4 долара. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів – з 1996 року – у Європі не було. Експерти пов’язували зростання вартості з кількома факторами: високим попитом на скраплений природний газ (ЗПГ) в Азії, обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ (після тривалої холодної зими та спекотного літа).

Раніше «Термінал» писав, Ціни ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів підстрибують більш ніж на 10% і перевищують 1100 доларів за тисячу кубометрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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