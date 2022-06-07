США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества

Обновлено: Июнь 07, 2022.

США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества

Решение президента связано с критической ситуацией с электроэнергией в стране, возникшей из-за вторжения России в Украину и засухой.

Президент США Джо Байден объявил на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с критическим положением дел в сфере обеспечения государства электроэнергией, возникшим из-за полномасштабной войны РФ против Украины, а также плохими климатическими условиями. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Я, Джозеф Р. Байден младший, президент Соединенных Штатов, полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки… объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой наличия достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — гласит текст заявления.

Как указано в пресс-релизе, полномасштабное вторжение РФ в Украину спровоцировало сбои на рынках энергии, а сильная жара и засуха вызывают дефицит и большой спрос на электроэнергию — эти факторы угрожают способности США удовлетворить потребительский спрос на электроэнергию в стране.

В Белом доме добавили, что государство на данный момент не может импортировать панели для выработки солнечной энергии в достаточном объеме. В связи с этим Байден поручил рассмотреть возможность отменить пошлины на ввоз солнечных модулей из Камбоджи Малайзии, Таиланда и Вьетнама на срок в 24 месяца или до тех пор, пока режим ЧС не будет прекращен.

Однако в последнее время Соединенные Штаты не могут импортировать солнечные модули в достаточных количествах, чтобы обеспечить необходимое увеличение солнечной мощности.

Также, в соответствии с решением Байдена, министр торговли Джина Раймондо получила дополнительные полномочия для реагирования на чрезвычайную ситуацию в энергетической отрасли.

Источник: Фокус

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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