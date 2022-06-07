США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества

Решение президента связано с критической ситуацией с электроэнергией в стране, возникшей из-за вторжения России в Украину и засухой.

Президент США Джо Байден объявил на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с критическим положением дел в сфере обеспечения государства электроэнергией, возникшим из-за полномасштабной войны РФ против Украины, а также плохими климатическими условиями. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Я, Джозеф Р. Байден младший, президент Соединенных Штатов, полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки… объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой наличия достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — гласит текст заявления.

Как указано в пресс-релизе, полномасштабное вторжение РФ в Украину спровоцировало сбои на рынках энергии, а сильная жара и засуха вызывают дефицит и большой спрос на электроэнергию — эти факторы угрожают способности США удовлетворить потребительский спрос на электроэнергию в стране.