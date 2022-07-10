The Times: Британцы стали ходить на работу пешком из-за высоких цен на топливо

Обновлено: Июль 10, 2022.

The Times: Британцы стали ходить на работу пешком из-за высоких цен на топливо

Скачок цен на автомобильное топливо в Великобритании привел к тому, что многие жители королевства стали меньше ездить на своих машинах, а то и вовсе оставили их в гаражах и на парковках и начали ходить пешком на работу. Как пишет The Times, продажи бензина на ряде заправок сократились в три раза, что поставило на грань банкротства некоторые семейные компании, занимающиеся этим бизнесом. По данным газеты, такое происходит по всей стране.

Как рассказал изданию Леза Стивенсон, работающая на одной из небольших заправок в Вустере, своих прежде постоянных клиентов они видят теперь проходящими мимо пешком. А те, кто все еще нуждается в бензине, покупают топливо всего на 5-10 фунтов. С такими продажами заправка бы уже разорилась, если бы у владельца не было других источников дохода. Впрочем, расположенный тут же продуктовый магазинчик не в лучшем положении, слишком мало покупателей, поэтому товары все чаще приходится выбрасывать из-за истекшего срока годности.

Как отмечает The Times, желание сэкономить на топливе привело к тому, что средняя скорость на дорогах значительно снизилась. По словам специалистов, осторожное вождение может сократить его расход бензина или дизеля на 15-20 процентов. За время пандемии коронавируса многие водители оценили эту хитрость и теперь ездят крайне медленно.

Источник: НАНС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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