Невизначеність на ринку нафти напередодні тарифного рішення Трампа

Ринки нафти залишаються напруженими у зв’язку з підготовкою президента США Дональда Трампа до введення нових тарифів. Очікується, що це спричинить значні потрясіння на світовому ринку сировинних товарів у найближчі тижні.

Європейські газові та комунальні компанії розпочали весняний сезон поповнення запасів у 2025 році, проте відсутність зниження цін не створює реального стимулу для закупівлі природного газу на ринку.

На початок квітня запаси газу в ЄС заповнені на 33%, причому у Німеччині та Франції рівень запасів ще нижчий – 28% та 24,5% відповідно, що є наслідком незвично холодної зими та припинення постачання російського трубопровідного газу через Україну.

Правила Єврокомісії передбачають, що сховища газу в ЄС мають бути заповнені на 90% до 1 листопада. Франція та Німеччина намагалися внести зміни до цих жорстких вимог, проте їхні пропозиції були відхилені в Брюсселі.

Європейський газовий бенчмарк TTF стабілізувався в діапазоні €41-42 за МВтгод ($14 за mmBtu) протягом року, а перший контракт, що торгується нижче €40 за МВтгод, запланований на березень 2026 року.

Ринкові події:

Інвестор-активіст Elliott Investment Management подав до суду на одну з найбільших американських нафтопереробних компаній Phillips 66 (NYSE:PSX) після викупу частки у $2,5 млрд, вимагаючи виконання корпоративної хартії.

Американський нафтовий гігант Chevron (NYSE:CVX) підтвердив інтерес до розвідки вуглеводнів біля грецького острова Крит у Середземному морі.

Лондонська Shell (LON:SHEL) вийшла з усіх проєктів вітрової та сонячної енергетики в Бразилії через несприятливий інвестиційний клімат, однак зберегла контроль над найбільшим виробником етанолу в країні – Raizen.

Канадський інвестиційний фонд Brookfield Corporation (NYSE:BN) близький до придбання Colonial Pipeline, найбільшої системи транспортування пального в США, за $9 млрд.

Трамп готує нові тарифи на «День визволення»

Президент США Дональд Трамп планує 2 квітня оголосити нові мита, спрямовані проти країн із профіцитом у торгівлі зі США, зокрема ЄС та Японії. Це може спричинити нестабільність на фінансових ринках.

Трамп розглядає варіанти глибоководного видобутку

Білий дім планує видати указ, що пришвидшить дозвільні процеси для глибоководного видобутку корисних копалин у міжнародних водах, оминаючи процедуру ООН.

Європейські нафтові компанії більше не працюватимуть у Венесуелі

Міністерство фінансів США анулювало ліцензії, що дозволяли італійській Eni та іспанській Repsol вести діяльність у Венесуелі. Це призведе до скорочення видобутку на 50 тис. барелів на добу.

Посуха обмежує судноплавство в Німеччині

Низький рівень води в річці Рейн знову може стати проблемою, як це було у 2022 році. Глибина біля Кауна скоротилася до 1,05 м, що підвищує вартість перевезень і тисне на ринок дизельного пального.

Шведські нафтопереробні заводи переходять під контроль Vitol

Компанія Varo Energy, що належить Vitol і Carlyle Group, викупила шведську нафтопереробну компанію Preem. Угода охоплює два заводи в Лісекілі та Гетеборзі із загальною потужністю 350 тис. барелів на добу.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами oilprice.com