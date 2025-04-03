Трамп запровадив 20% мита на весь імпорт з ЄС до США

Обновлено: Апрель 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Трамп запровадив 20% мита на весь імпорт з ЄС до США

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпортні товари з різних країн. Для Європейського Союзу ставка складе 20%, тоді як для Китаю – 34%. Україна потрапила до переліку країн із базовим тарифом у 10%, тоді як Росія взагалі не згадана.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на всі товари, що ввозяться до країни. Проте для багатьох держав ставки виявилися значно вищими: для Китаю – 34%, для країн ЄС – 20%. Росію в переліку не згадано.

Республіканець оприлюднив це рішення під час пресконференція в саду Білого дому у середу, 2 квітня. Водночас він представив таблицю з двома колонками: у першій зазначено поточні мита на американські товари в інших країнах, а в другій – відповідні тарифи, які запроваджує Вашингтон. Пізніше ці дані опублікували в офіційному акаунті Білого дому в соцмережі Х.

Зокрема, товари з Китаю оподатковуватимуться 34% митом, із країн ЄС – 20%, із Швейцарії – 31%, Ізраїлю – 17%, Казахстану – 27%. Найвищі збори стосуються В’єтнаму (46%), Камбоджі (49%) та Лаосу (48%). Для Великобританії, Бразилії, Аргентини, ОАЕ та України залишиться базовий тариф у 10%.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами DW

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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