Трамп запровадив 20% мита на весь імпорт з ЄС до США

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпортні товари з різних країн. Для Європейського Союзу ставка складе 20%, тоді як для Китаю – 34%. Україна потрапила до переліку країн із базовим тарифом у 10%, тоді як Росія взагалі не згадана.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на всі товари, що ввозяться до країни. Проте для багатьох держав ставки виявилися значно вищими: для Китаю – 34%, для країн ЄС – 20%. Росію в переліку не згадано.

Республіканець оприлюднив це рішення під час пресконференція в саду Білого дому у середу, 2 квітня. Водночас він представив таблицю з двома колонками: у першій зазначено поточні мита на американські товари в інших країнах, а в другій – відповідні тарифи, які запроваджує Вашингтон. Пізніше ці дані опублікували в офіційному акаунті Білого дому в соцмережі Х.

Зокрема, товари з Китаю оподатковуватимуться 34% митом, із країн ЄС – 20%, із Швейцарії – 31%, Ізраїлю – 17%, Казахстану – 27%. Найвищі збори стосуються В’єтнаму (46%), Камбоджі (49%) та Лаосу (48%). Для Великобританії, Бразилії, Аргентини, ОАЕ та України залишиться базовий тариф у 10%.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами DW