Тарифна політика Трампа може спричинити найбільшу торговельну кризу століття

Резюме: Президент США Дональд Трамп готується оголосити масштабні торгівельні обмеження, які можуть стати найзначнішими за останнє століття. Очікується, що нові тарифи матимуть серйозний вплив на глобальну економіку, знизять експорт до США для багатьох країн і підвищать ризик рецесії в американській економіці.

Президент США Дональд Трамп готується оголосити масштабні торгівельні обмеження, які можуть стати найбільшими за останнє століття, повідомляє Bloomberg. Анонс очікується у середу на заході в Білому домі, водночас конкретні деталі взаємних тарифів поки що залишаються невідомими.

За оцінками Bloomberg Economics, під загрозою опинилася світова торгівля обсягом близько $33 трлн, а експорт до США для деяких країн може скоротитися на 4-90%. Індекс невизначеності глобальної торгівельної політики досяг рекордного рівня за весь період спостережень із 2009 року.

Головний економіст Nomura Holdings Роб Саббараман у записці клієнтам зазначає, що світ «рухається наосліп» до оголошення тарифів, оскільки критерії їхнього застосування залишаються незрозумілими й, імовірно, будуть «набагато ширшими за безпосереднє узгодження» з іноземними тарифами на американські товари.

Економісти Goldman Sachs (NYSE:GS) прогнозують підвищення середнього тарифу США на 15 відсоткових пунктів цього року, що може спричинити зростання інфляції, уповільнення економічного зростання та підвищення ризику рецесії. Аналітики Bloomberg Economics застерігають, що найрадикальніший підхід може додати до 28 відсоткових пунктів до середніх тарифних ставок США, що протягом 2-3 років призведе до зниження ВВП США на 4% і підвищення цін майже на 2,5%.

Професор Колумбійської бізнес-школи Шан-Цзінь Вей проводить аналогії зі стагфляційною кризою 1970-х років, спричиненою нафтовим шоком, і застерігає про ризик «повторення неприємного досвіду через непотрібний і запобіжний політичний вибір».

За даними Bloomberg, потенційними цілями тарифної політики США можуть стати Європейський Союз, Мексика, Канада, Японія, Південна Корея, В’єтнам та Індія, тоді як імпорт із Китаю вже обкладається додатковим митом у 20%.

Джерело: НТЦ Псіхєя.

За матеріалами oilprice.com.