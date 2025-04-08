Ціна нафти Urals обвалилася: бюджет росії під загрозою дефіциту

Обновлено: Апрель 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ціна нафти Urals обвалилася: бюджет росії під загрозою дефіциту

Середня ціна російської нафти Urals у березні 2025 року знизилася до $58,99 за барель, вперше з червня 2023 року опустившись нижче бюджетного мінімуму у $60. Це створює значний ризик для виконання державного бюджету рф, з огляду на те, що закладена в розрахунках вартість — $69,7 за барель. Падіння цін, зростання знижки на Urals та зміцнення рубля загострюють ситуацію на тлі глобального зниження цін і геополітичної напруженості.

Ціна російської нафти Urals у березні 2025 року впала до $58,99 за барель — це найнижчий показник з червня 2023 року і перше за той час зниження нижче критичного рівня у $60. Про це повідомили у Міністерстві фінансів рф. Саме $60 вважається пороговою ціною, необхідною для виконання російського бюджету без залучення резервів. Якщо ж цей рівень не досягається, уряд змушений компенсувати дефіцит коштом накопичених резервів.

Для порівняння, у січні середня ціна Urals становила $67,66, а в лютому — $61,69. З початку року методику розрахунку середньої вартості нафти було змінено: до обліку додали дорожчий сорт ESPO, який експортується з Далекого Сходу, що мало б, згідно з очікуваннями, збільшити бюджетні надходження.

Проте в березні, за оцінкою Reuters, ціна Urals у рублевому еквіваленті виявилася майже на 25% нижчою за закладений у бюджеті рівень. На падіння вплинули одразу кілька чинників: зниження світових котирувань, розширення знижки на російську нафту та зміцнення рубля.

Бюджет рф на 2025 рік базується на розрахунковій ціні Urals $69,7 за барель і курсі 96,5 рубля за долар. Це означає, що ціна бареля має становити близько 6726 рублів для балансування бюджету. Водночас при актуальному курсі 85,5 руб./$ і ринковій ціні Urals у ~$51, бюджет отримує лише 4360 рублів за барель, що на 35% менше необхідного.

Загалом, ситуація погіршується і на тлі глобального зниження цін. Так, червневі ф’ючерси на Brent у п’ятницю опускались до $64,35 за барель — мінімуму з серпня 2021 року. За два торгових дні Brent подешевшала на 13,59%. Причинами стали оголошення США про запровадження широкомасштабних імпортних мит і контрдії з боку Китаю. Додатковим чинником стала заява ОПЕК+ про плани збільшити видобуток у травні на 411 тис. барелів на добу, попри початкові плани скромнішого зростання лише на 135 тис.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: dialog.ua

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(Всего статей: 1526)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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