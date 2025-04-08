Ціна на російську нафту Urals наближається до $50 на «надзвичайно турбулентному» ринку

Ціна російської нафти Urals різко впала майже до $50 за барель через глобальну паніку на ринку, спричинену новими тарифами США та рішенням OPEC+ збільшити видобуток. Кремль коментує ситуацію як «надзвичайно турбулентну».

Ціна російської нафтової марки Urals стрімко падає разом зі світовими нафтовими бенчмарками й наближається до позначки $50 за барель вперше за останні два роки.

Станом на п’ятницю ціна Urals у порту Приморськ (Балтійське море) становила близько 52 за барель, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані ArgusMedia. У понеділок вартість Urals продовжила зниження на тлі загальносвітового падіння цін на нафту, WTI опустилася до 60 за барель, а Brent — до $64.

Панічні продажі, які почалися в четвер після оголошення нових тарифів президентом Дональдом Трампом, не припиняються через побоювання інвесторів щодо наближення рецесії. Додатковий тиск на ринок чинить рішення OPEC+ збільшити видобуток у травні більше, ніж очікувалося.

Уряд Росії активно стежить за ситуацією. Як заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков, світовий нафтовий ринок переживає «надзвичайну турбулентність» через рішення США запровадити тарифи для більшості країн. «Ми уважно моніторимо ситуацію, яка зараз надзвичайно нестабільна, напружена та емоційно заряджена», — сказав Пєсков.

Водночас російська влада робить усе можливе, щоб пом’якшити вплив глобальної кризи на економіку країни. Нафтогазові надходження залишаються ключовим джерелом наповнення бюджету РФ, проте в березні вони скоротилися на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com