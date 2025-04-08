Ціна на російську нафту Urals наближається до $50 на «надзвичайно турбулентному» ринку

Обновлено: Апрель 08, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Ціна на російську нафту Urals наближається до $50 на «надзвичайно турбулентному» ринку

Ціна російської нафти Urals різко впала майже до $50 за барель через глобальну паніку на ринку, спричинену новими тарифами США та рішенням OPEC+ збільшити видобуток. Кремль коментує ситуацію як «надзвичайно турбулентну».

Ціна російської нафтової марки Urals стрімко падає разом зі світовими нафтовими бенчмарками й наближається до позначки $50 за барель вперше за останні два роки.

Станом на п’ятницю ціна Urals у порту Приморськ (Балтійське море) становила близько 52 за барель, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані ArgusMedia. У понеділок вартість Urals продовжила зниження на тлі загальносвітового падіння цін на нафту, WTопустилася до 60 за барель, а Brent — до $64.

Панічні продажі, які почалися в четвер після оголошення нових тарифів президентом Дональдом Трампом, не припиняються через побоювання інвесторів щодо наближення рецесії. Додатковий тиск на ринок чинить рішення OPEC+ збільшити видобуток у травні більше, ніж очікувалося.

Уряд Росії активно стежить за ситуацією. Як заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков, світовий нафтовий ринок переживає «надзвичайну турбулентність» через рішення США запровадити тарифи для більшості країн. «Ми уважно моніторимо ситуацію, яка зараз надзвичайно нестабільна, напружена та емоційно заряджена», — сказав Пєсков.

Водночас російська влада робить усе можливе, щоб пом’якшити вплив глобальної кризи на економіку країни. Нафтогазові надходження залишаються ключовим джерелом наповнення бюджету РФ, проте в березні вони скоротилися на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Джерело: НТЦ Псіхєя

 

За матеріалами: oilprice.com

 

Автор:

(Всего статей: 1526)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: