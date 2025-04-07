Нафтові ф’ючерси: ціни на нафту впали понад 3% через тарифні контрзаходи Китаю

Обновлено: Апрель 07, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Нафтові ф’ючерси: ціни на нафту впали понад 3% через тарифні контрзаходи Китаю

Ціни на нафту різко знизилися після оголошення Китаєм додаткових 34% мит на імпорт із США у відповідь на тарифні заходи Дональда Трампа. Аналітики попереджають про можливе падіння цін на американську нафту до $50/барель, а також про загострення торгової війни та економічних ризиків.

Нафтові ф’ючерси: ціни на нафту впали понад 3% через тарифні контрзаходи Китаю

Ціни на нафтові ф’ючерси впали більш ніж на 3% під час азійських торгів 7 квітня на тлі загострення глобальних торгових конфліктів. Причиною стало рішення Китаю ввести додаткові 34% мита на весь імпорт із США, починаючи з 10 квітня, у відповідь на аналогічні заходи адміністрації Дональда Трампа.

О 16:30 за сингапурським часом (08:26 GMT) ф’ючерсний контракт на червневий Brent на ICE торгувався на рівні 63,34/барель, що на63,34/барель нижче попереднього закриття. Контракт на травневу легку нафту NYMEX втратив 2,23/барель до 59,76/барель.

«Нафта показала найгірший тиждень з жовтня 2023 року, оскільки ризикові активи постраждали через тарифні заходи Трампа та відповідні контрзаходи», – заявили стратеги ING з товарних ринків Воррен Паттерсон та Ева Мантей.

4 квітня Китай оголосив про введення 34% мит на американський імпорт, що ще більше загострило торгову війну на тлі погіршення світової економіки.

«Попри те, що багато країн дотримуються обережності у введенні тарифів, сподіваючись на переговори з США, Пекін не збирається здаватися. 34% мита – це чіткий сигнал, що Китай не відступить», – зазначив Вішну Варатан, керівник Mizuho Bank.

Аналітики додають, що такі ж тарифи, заборона на експорт рідкісноземельних металів до США та посилений контроль за американськими компаніями свідчать про конфронтаційну тактику Китаю, спрямовану на отримання додаткових важелів у переговорах.

«Це підсилює американо-китайську торгову війну, зменшуючи надії на пом’якшення напруженості. Якщо не відбудеться невідкладних переговорів між Трампом і Сі Цзіньпіном, економічні ризики продовжать зростати», – додав Варатан.

Водночас інвестори почали уникати ризикових активів, але навіть ціни на «безпечний» золотий запас почали падати.

«Навіть золото втрачає привабливість. Капітал тече у державні облігації – прибутковості падають через очікування, що фінансова криза змусить центробанки знижувати ставки», – заявила старший аналітик Swissquote Bank Іпек Озкардескайя.

Ціни на американську нафту опустилися нижче психологічної позначки 60/барель після того, як SaudiAramco знизила ціни на нафту для Азії на 2,30/барель, досягнувши мінімуму за чотири місяці.

«Очікується подальше падіння до $50/барель. Будь-які відскоки цін можуть стати можливістю для продажу», – зазначила Озкардескайя.

Динаміка Dubai crude

7 квітня ціни на Dubai crude коливалися. Червневий своп впав до $63,47/барель (–7% від попереднього закриття), а спреди між місяцями звузилися.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: spglobal

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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