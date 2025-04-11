ЄС: нові проблеми щодо  постачання альтернативного авіапалива 

У 2025 році ЄС вперше запровадив вимоги щодо використання сталого авіапалива (SAF) та декарбонізації морського транспорту. Постачання біогенного SAF поки що відповідає початковим цілям, але в майбутньому можуть виникнути труднощі, особливо з синтетичним паливом (eSAF). Виробництво eSAF стикається з високими витратами, через що деякі проєкти призупинено.

У 2025 році Європейський Союз вперше запровадив вимоги щодо використання сталого авіапалива (SAF) та декарбонізації морського транспорту. Постачання біогенного SAF поки що відповідає початковим цілям, проте в майбутньому можуть виникнути труднощі, особливо з синтетичним паливом (eSAF).

Постачання SAF: поточний стан та перспективи

SAF, вироблене за технологією гідрообробки естерів та жирних кислот (HEFA), вже має стабільне виробництво, хоча й на низькому рівні. За даними S&P Global Commodity Insights, у 2025 році споживання SAF в ЄС сягне 20 670 барелів на день, що відповідає цілі 2%.

«На глобальному рівні достатньо SAF для задоволення вимог ReFuelEU з 2025 по 2029 рік, а також біо-SAF для досягнення 6% цілі на 2030 рік», — заявив представник Neste, європейського виробника біопалива.

Виробничі потужності Neste у 2025 році очікуються на рівні 1,5 млн тонн, що покриває потреби ЄС та Великої Британії (близько 1,1 млн тонн на рік).

Проте до 2030 року вимоги ЄС зростуть до 6%, а до 2050 року — до 70%. За прогнозами, до 2050 року ЄС може стикнутися з дефіцитом у 15 млн тонн SAF через обмежені потужності та недостатню кількість сировини.

Синтетичне паливо (eSAF): виклики та перспективи

З 2030 року в ЄС почне діяти підмандат на eSAF: спочатку 1,2%, а до 2050 року — 35%. Відсутність відповідності цим вимогам може призвести до значних штрафів.

Наразі жоден із 30 великих проєктів eSAF у Європі не досяг остаточного рішення щодо інвестицій. BP зазначає, що для розвитку цього напряму необхідна підтримка перших складних та капіталомістких проєктів.

Довгостроково вартість виробництва e-палива може знизитися на 60%, але без додаткової підтримки воно залишатиметься менш конкурентоспроможним порівняно з HEFA та традиційним авіапаливом.

Морський транспорт: декарбонізація за правилами FuelEU

З початку 2025 року діють правила FuelEU Maritime, які сприяють використанню відновлюваних та низьковуглецевих палив у судноплавстві.

На відміну від авіації, морський сектор має доступ до низки альтернативних палив, таких як аміак, водень та ядерна енергія. Проте біопаливо залишається одним із найбільш доступних варіантів у найближчі роки.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: spglobal.com