Китай припиняє імпорт нафти з США через тарифну війну

Китай, найбільший імпортер нафти у світі, скорочує закупівлі американської сировини через ескалацію тарифної війни. Після введення нових митних обмежень вартість нафти з США для китайських переробників стала неприйнятно високою. Водночас Китай збільшує імпорт з Близького Сходу та перепродує СПГ з США через зростання витрат.

Китай скорочує обсяги імпорту нафти з США, і незабаром ці закупівлі можуть повністю припинитися через загострення тарифної та торгової війни між двома найбільшими економіками світу, повідомляють аналітики.

Станом на цей рік американська нафта складає лише близько 1% імпорту Китаю. Проте тарифна війна, яку розпочав президент США Дональд Трамп на початку лютого, відштовхнула китайських покупців від закупівель американської сировини.

Останнє підвищення мит — 125% з боку США на китайські товари та 84% з боку Китаю на американські — призвело до того, що ціна на нафту з США для Китаю майже подвоїлася порівняно з минулим роком.

«Через 84% мита Китаю на американські товари вартість нафти з США для китайських НПЗ стає неприйнятно високою — на $51 за барель дорожчою за ціну WTI в $61», — заявив Іван Метьюз, керівник аналітики Vortexa. Аналітики очікують, що через торгові напруження Китай повністю припинить імпорт нафти з США.

Натомість Китай може збільшити закупівлі на Близькому Сході, особливо після того, як Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для Азії до багаторічного мінімуму.

Крім того, Китай почав перепродавати партії СПГ, отримані з США. Через нові мита на американський газ китайські імпортери відмовляються від закупівель і реалізують вже придбані обсяги на ринку, повідомляють Reuters.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com