Франція активізує енергетичну співпрацю з Єгиптом та Індонезією, водночас стикається з викликами у власній енергетичній політиці

Президент Франції Еммануель Макрон підписав ключові угоди з Єгиптом щодо будівництва станції очищення стічних вод, залізничної лінії та проєкту зеленої водневої електростанції. Франція також зацікавлена в інвестуванні в Індонезію, особливо в транспортні, продовольчі та енергетичні проєкти.

Водночас внутрішня енергетична політика Франції стикається з викликами: судові рішення проти вітрових електростанцій, зміни тарифів на газ, падіння цін на електроенергію до негативних значень та скасування великого вітрового проєкту.

Офіційний візит Макрона до Єгипту: ключові енергетичні проєкти

Під час офіційного візиту Президента Франції Еммануеля Макрона до Єгипту сторони обговорили покращення економічної та енергетичної співпраці. Найважливішими результатами стали:

Підписання угоди про будівництво третьої черги найбільшої в Африці станції очищення стічних вод Аль-Габал Аль-Асфар .

. Угода про спорудження нової залізничної лінії Ель-Робейкі – 10-й Рамадан-Бельбіс .

. Спільний проєкт інтегрованої електростанції з виробництва зеленого водню біля Рас-Шукейр, що включає розробку, фінансування, будівництво та експлуатацію.

Франція інвестує в Індонезію: транспорт, продовольство та ШІ

Міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив про зацікавленість у спільних проєктах з Індонезією, зокрема в транспортній, продовольчій, енергетичній галузях та штучному інтелекті. Водночас він попередив, що тарифна війна між ЄС та США може бути шкідливою для всіх. Очікується, що Макрон відвідає Індонезію в травні.

Судова перемога екологів: призупинено вітрову електростанцію

Адміністративний суд у Монтпельє призупинив роботу вітрової електростанції в департаменті Еро через загибель рідкісних птахів, зокрема орлів. Це перший у Франції випадок кримінального провадження проти оператора ВДЕ (у проєкті бере участь EDF Renouvelables).

Геотермальні літієві проєкти отримали статус стратегічних

Проєкти з видобутку літію з геотермальних джерел у Німеччині (Vulcan Energy) та Франції (Eramet і Électricité de Strasbourg) визнані стратегічно важливими згідно з Законом ЄС про критичну сировину.

Атомна енергетика: просування в Угорщині та Франції

У Санкт-Петербурзі розпочато виробництво корпусу реактора для другого блоку АЕС «Пакш» (Угорщина).

розпочато виробництво корпусу реактора для другого блоку АЕС (Угорщина). У Бельфорі (Франція) стартувало виробництво турбінних компонентів для першого блоку.

(Франція) стартувало виробництво турбінних компонентів для першого блоку. Французька компанія NAAREA розробляє 40-МВт реактор, який перероблятиме ядерні відходи в енергію для промисловості.

Енергетичні тарифи та ціни: зміни у Франції

CRE (енергетичний регулятор Франції) підвищив тариф на транспортування газу ( TTS ) до 331,44 євро/МВт-год/день/рік (або 0,91 євро/МВт-год ) з 1 квітня 2025 .

(енергетичний регулятор Франції) підвищив тариф на транспортування газу ( ) до (або ) з . Ціни на електроенергію впали до -115 євро/МВт-год через надлишок потужності (ВДЕ та АЕС).

Скасування великого вітрового проєкту

Адміністративний суд Нансі анулював проєкт Mont des Quatre Faux (226 МВт, понад 60 турбін) через скарги мешканців на «візуальну насиченість».

Інновації в енергетиці

Octopus Energy запустила систему домашніх сонячних акумуляторів, яка може заощадити до 1900 євро на рахунках. За даними Octupus Energy, обладнання лише 600 000 будинків забезпечить гнучкість мережі, еквівалентну шести ядерним реакторам.

запустила систему домашніх сонячних акумуляторів, яка може заощадити до на рахунках. За даними Octupus Energy, обладнання лише 600 000 будинків забезпечить гнучкість мережі, еквівалентну шести ядерним реакторам. Eviden отримала контракт на 50 млн євро для створення національної фабрики ШІ в Сербії.

Завершення громадських консультацій з енергетичної стратегії

Закінчився етап обговорення Національної стратегії низьковуглецевого розвитку (SNBC) та Третьої програми багаторічного планування енергетики (PPE 3) на 2025-2035 роки.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: vladyslavonufrei