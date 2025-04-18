Глобальні трейдери, зокрема Glencore та Gunvor, розглядають купівлю нафтопереробника IP

Обновлено: Апрель 18, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Глобальні трейдери, зокрема Glencore та Gunvor, розглядають купівлю нафтопереробника IP

Компанії Glencore, Gunvor та SOCAR вивчають можливість придбання італійського нафтопереробника Italiana Petroli (IP). Потенційні угоди можуть посилити роль міжнародних товарних трейдерів у нафтопереробному секторі Італії, тоді як приватні інвестори поступово виходять з ринку через високу волатильність прибутків.

Глобальні товарні трейдери, зокрема Glencore ([GLEN.L](https://www.glencore.com/)) та Gunvor, розглядають можливість придбання нафтопереробника Italiana Petroli (IP), повідомили два джерела у четвер. Водночас вони додали, що конкурсні пропозиції щодо купівлі компанії мають бути поданими до кінця травня.

Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) також вивчає цей актив, заявили два джерела та ще одна особа, обізнана з деталями угоди, у коментарі Reuters.

Glencore, Gunvor та IP відмовилися коментувати цю інформацію. SOCAR не відповіла на запит негайно.

IP, яка консультується з UniCredit щодо потенційного продажу, належить італійській родині Brachetti Peretti та має загальну переробну потужність близько 200 000 барелів на добу (bpd). Крім того, компанія володіє мережею з 4600 АЗС.

Після того, як у минулому році родина Моратті продала нафтопереробника Saras компанії Vitol, потенційна угода щодо IP може посилити роль міжнародних товарних груп у нафтопереробному секторі Італії. Водночас приватні інвестори поступово виходять з ринку через зростаючу волатильність маржі прибутку.

Окрім купівлі Vitol компанії Saras, яка володіє нафтопереробним заводом у Сарроці (потужність — 300 000 bpd), глобальний трейдер Trafigura увійшов до консорціуму, що придбав у 2023 році нафтопереробник ISAB на Сицилії (320 000 bpd) у російської Lukoil.

Швейцарська торгова компанія Petraco також має частку в Iplom, яка керує нафтопереробним заводом у Бусаллі (потужність — близько 40 000 bpd) поблизу Генуї.

Це частина загальної тенденції, коли великі трейдингові компанії скуповують активи в Європі у нафтових гігантів та незалежних компаній, які, у протилежному випадку, могли б закрити або перепрофілювати свої нафтопереробні підприємства під біопаливо.

IP володіє нафтопереробними заводами в Анконі та Trecate (SARPOM, поблизу Новари), а також має договір на переробку нафти на заводі Alma в Ровенні.

Trecate спеціалізується на виробництві палива, тоді як два інші заводи виробляють бітум.

Італійські ЗМІ першими повідомили, що власники IP розглядають продаж компанії, але не надали деталей щодо термінів угоди.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами:  reuters.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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