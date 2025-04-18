Європа поки не відмовиться від російського газу через мита США – Reuters

Європейські чиновники відхилили ідею заборони імпорту російського ЗПГ через розбіжності всередині блоку та невизначеність у відносинах із США. Натомість Єврокомісія готує дорожню карту для припинення залежності від російських енергоресурсів до 2027 року. Очікується, що план буде оприлюднений на початку травня.

Європейські чиновники відмовилися від ідеї заборони імпорту російського зрідженого природного газу (LNG) через несхвалення деяких країн блоку та невизначеність у відносинах із США, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в ЄС.

Натомість Єврокомісія розробить дорожню карту для припинення залежності блоку від російських енергоресурсів до 2027 року. План, як очікується, буде опублікований на початку травня.

Водночас Комісія планує представити 17-й пакет санкцій проти росії до червня, хоча чиновники зазначають, що робота над заходами йде повільно.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб ЄС купував більше американського газу, і європейські чиновники вважають це можливим інструментом для переговорів із метою переконати адміністрацію США відмовитися від мит. Проте Вашингтон досі чітко не сформулював свої вимоги.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: investing.com