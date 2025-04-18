Європа поки не відмовиться від російського газу через мита США – Reuters

Обновлено: Апрель 18, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Європа поки не відмовиться від російського газу через мита США – Reuters

Європейські чиновники відхилили ідею заборони імпорту російського ЗПГ через розбіжності всередині блоку та невизначеність у відносинах із США. Натомість Єврокомісія готує дорожню карту для припинення залежності від російських енергоресурсів до 2027 року. Очікується, що план буде оприлюднений на початку травня.

Європейські чиновники відмовилися від ідеї заборони імпорту російського зрідженого природного газу (LNG) через несхвалення деяких країн блоку та невизначеність у відносинах із США, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в ЄС.

Натомість Єврокомісія розробить дорожню карту для припинення залежності блоку від російських енергоресурсів до 2027 року. План, як очікується, буде опублікований на початку травня.

Водночас Комісія планує представити 17-й пакет санкцій проти росії до червня, хоча чиновники зазначають, що робота над заходами йде повільно.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб ЄС купував більше американського газу, і європейські чиновники вважають це можливим інструментом для переговорів із метою переконати адміністрацію США відмовитися від мит. Проте Вашингтон досі чітко не сформулював свої вимоги.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: investing.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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