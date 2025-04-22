Ціни на нафту впали на 2% через невизначеність на ринку

Обновлено: Апрель 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту впали на 2% через невизначеність на ринку

Ціни на нафту різко знизилися в понеділок: ф’ючерси на Brent та WTI впали майже на 3%. Ринок реагує на можливість прогресу в переговорах між США та Іраном щодо ядерної угоди, а також на занепокоєння щодо глобального попиту.

Водночас інвестори стурбовані торговою війною та критикою ФРС з боку Дональда Трампа.

Ціни на нафту різко впали в понеділок: ф’ючерси на Brent та West Texas Intermediate (WTI) знизилися майже на 3%. Ринок реагує на сприйнятий прогрес у ядерних переговорах між США та Іраном, а також на посилення занепокоєнь щодо глобального попиту.

Brent crude торгувався на рівні $66,59 за барель (–2,2%), тоді як американський еталон WTI втратив 1,92%, опустившись до $63,44. Учасники ринку не впевнені, як оцінити вплив стрімкого розвитку подій у торговій війні на тлі того, що аналітики інтерпретують як позитивний крок у відході від військових загроз.

Раніше повідомлялося, що США та Іран досягли згоди щодо розробки рамкової угоди про потенційну ядерну угоду. Її укладення може призвести до зняття санкцій і повернення іранської нафти на міжнародні ринки.

Водночас інвесторські настрої погіршуються через триваючі торгові напруження та побоювання щодо економічного зростання. Нова хвиля критики Федерального резерву від президента США Дональда Трампа посилила побоювання щодо незалежності центробанку та його впливу на фінансову стабільність. Ці фактори сприяли загальному зростанню ризикової огиди, що вплинуло як на сировину, так і на фондові ринки.

Учасники ринку також уважно стежать за майбутніми економічними показниками США, зокрема за попередніми даними PMI у сфері виробництва та послуг за квітень. Ці дані можуть дати додаткові підказки щодо стану економіки та потенційного впливу на попит на нафту.

У найближчій перспективі ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться нестабільними, оскільки трейдери оцінюють геополітичну ситуацію та її вплив на динаміку постачання та попиту.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com

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(Всего статей: 1564)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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