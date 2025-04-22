Ціни на нафту впали на 2% через невизначеність на ринку

Ціни на нафту різко знизилися в понеділок: ф’ючерси на Brent та WTI впали майже на 3%. Ринок реагує на можливість прогресу в переговорах між США та Іраном щодо ядерної угоди, а також на занепокоєння щодо глобального попиту.

Водночас інвестори стурбовані торговою війною та критикою ФРС з боку Дональда Трампа.

Ціни на нафту різко впали в понеділок: ф’ючерси на Brent та West Texas Intermediate (WTI) знизилися майже на 3%. Ринок реагує на сприйнятий прогрес у ядерних переговорах між США та Іраном, а також на посилення занепокоєнь щодо глобального попиту.

Brent crude торгувався на рівні $66,59 за барель (–2,2%), тоді як американський еталон WTI втратив 1,92%, опустившись до $63,44. Учасники ринку не впевнені, як оцінити вплив стрімкого розвитку подій у торговій війні на тлі того, що аналітики інтерпретують як позитивний крок у відході від військових загроз.

Раніше повідомлялося, що США та Іран досягли згоди щодо розробки рамкової угоди про потенційну ядерну угоду. Її укладення може призвести до зняття санкцій і повернення іранської нафти на міжнародні ринки.

Водночас інвесторські настрої погіршуються через триваючі торгові напруження та побоювання щодо економічного зростання. Нова хвиля критики Федерального резерву від президента США Дональда Трампа посилила побоювання щодо незалежності центробанку та його впливу на фінансову стабільність. Ці фактори сприяли загальному зростанню ризикової огиди, що вплинуло як на сировину, так і на фондові ринки.

Учасники ринку також уважно стежать за майбутніми економічними показниками США, зокрема за попередніми даними PMI у сфері виробництва та послуг за квітень. Ці дані можуть дати додаткові підказки щодо стану економіки та потенційного впливу на попит на нафту.

У найближчій перспективі ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться нестабільними, оскільки трейдери оцінюють геополітичну ситуацію та її вплив на динаміку постачання та попиту.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com